مينامينو عن لحظة تتويجه بالدوري الإنجليزي: كنت سعيدا لكن شعرت أن مساهمتي ضعيفة

الأحد، 17 يناير 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول

كان يتمنى تاكومي مينامينو أن يكون شعوره مختلفا أثناء لمسه لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مساهمته القليلة مع ليفربول جعلت اللحظة ليست استثنائية بقدر كاف.

شارك الجناح الياباني في 10 مباريات فقط من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي بعد انضمامه لليفربول في يناير 2020، بعد أشهر كان على موعد إنجاز تاريخي، التتويج بلقب غائب عن النادي منذ 30 عاما.

وقال مينامينو (26 عاما) لموقع ناديه:"ليس سهلا وصف شعوري".

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وأضاف "بالتأكيد كنت سعيدا لكن في الوقت ذاته لعبت نصف موسم فقط ولم أؤد بشكل جيد. حين رفعت الكأس شعرت بالفخر لكن في الوقت ذاته فكرت في نفسي أنني كنت بحاجة للعب جيدا على مدار موسم كامل".

وأتم "هذا هو هدفي، وأن أساعد الفريق للتتويج باللقب مرة أخرى في الموسم الحالي".

وانتقل الجناح مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 8 ونصف مليون يورو.

وشارك مع ليفربول إجمالا في 30 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

مينامينو ليفربول
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