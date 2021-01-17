لاعب يونايتد السابق: رونالدو الثاني خلف هذا النجم كأفضل صفقة للنادي

الأحد، 17 يناير 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

جون أوشيه

بالنسبة لجون أوشيه لاعب مانشستر يونايتد وأيرلندا السابق، ليس كريستيانو رونالدو أفضل صفقة أبرمها النادي في السنوات الأخيرة، وإنما لاعب آخر.

وسئل أوشيه عن أفضل لاعب انتدبه فريق الشياطين الحمر، فأجاب في حواره مع Stadium Astro "سأقول ريو (فرديناند)".

وواصل "في وقتي، بالنظر إلى الاستمرارية، كان يؤدي دائما. كان حجر أساس في الفريق، وشخص رائع أيضا. تأقلم جيدا بعد قدومه، تحدث الناس كثيرا عن سعره لكنه أثبت أنه يستحق ذلك".

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وبسؤاله مرة أخرى، هل فرديناند الأفضل وليس رونالدو؟ فرد "نعم، بفارق بسيط".

واستمر "تتحدث عن لاعبين رائعين، لكن الأمر يتعلق بما كان يحتاجه الفريق في ذلك الوقت، ومدى تأثير فرديناند، هو الأفضل بالنسبة لي".

في 2002 دفع يونايتد 46 مليون يورو للحصول على ذلك اللاعب الموهوب من ليدز يونايتد.

ظل فرديناند 12 عاما في يونايتد توج خلالها بـ16 لقبا.

ويعتبر فرديناند من أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك في 81 مباراة مع منتخب إنجلترا.

وانتقل فرديناند إلى كوينز بارك رينجرز في 2014 ليلعب موسما قبل أن يعلق حذاءه.

مانشستر يونايتد
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