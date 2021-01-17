احتفالات برعاية التباعد الاجتماعي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثامبتون ويحتل وصافة الدوري

طبق لاعبو ليستر سيتي قواعد التباعد الاجتماعي أثناء احتفالاتهم بأهدافهم ضد ساوثامبتون، في المباراة التي قادتهم لوصافهم الدوري الإنجليزي.

وفاز ليستر سيتي على ساوثامبتون بهدفين دون مقابل على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة 19.

وسجل هدفي ليستر سيتي كل من جيمس ماديسون وهارفي بارنز في الدقائق: 37 و95 على الترتيب.

الانتصار رفع ليستر سيتي للنقطة 35 من 18 مباراة؛ ليحتل وصافة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 29 ليحتل المركز الثامن بعدما خاض 18 مباراة.

واستغل ماديسون تمريرة رائعة من يوري تيليميناس وتوغل من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وسدد من داخل منطقة الـ6 ياردة بقوة في شباك الحارس أليكس مكارثي.

واحتفل ماديسون بالهدف بمصافحة الهواء مع عدم اقتراب زملائه منه؛ تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد عقدت اجتماعا مع قادة الفرق ومدربيها يوم الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة بروتوكلات كوفيد 19 بعد عدم التزام اللاعبين بها وخرقهم للقواعد والتعليمات الطبية.

ووسط تقدم لاعبو ساوثامبتون في الدقائق الأخير بحثا عن هدف التعادل، استغل لاعبو ليستر سيتي ذلك، وعاد تيليميناس وقدم تمريرة جعلت بارنز ينفرد بمكارثي ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتفل بارنز بهدفه أيضا دون الاقتراب من زملائه.

ويلعب ليستر سيتي ضد تشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة 18 في اللقاء المقبل، بينما يواجه ساوثامبتون نظيره أرسنال بعد تأجيل مواجهته ضد ليدز يونايتد.