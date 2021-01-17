خبر في الجول – بتروسبوت يرفض استضافة لقاء الزمالك والجونة.. ومحاولات لإقناعهم

الأحد، 17 يناير 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

ملعب بتروسبورت

ترفض إدارة ملعب بتروسبورت استضافة مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء المقبل، ويجري النادي الأبيض محاولات لإقناعهم باستضافة اللقاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة ملعب بتروسبورت ترفض استضافة المباراة بعد تصريحات جايمي باتشيكو مدرب الزمالك ضد سوء أرضية الملعب.

ويجري نادي الزمالك محاولات خلال الساعات القليلة المقبلة لإقناع ملعب بتروسبورت باستضافة اللقاء.

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جايمي باتشيكو كان قد انتقد سوء أرضية ملاعب الدوري المصري خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك وإنبي.

باتشيكو قال "بعد 10 سنوات سيتذكرنا الناس بما فعلناه، لكنني أريدهم أن يتذكروا أيضا بأنني كنت قائد حملة لتحسين أرضية الملاعب في مصر. اجلبوا ميسي أو رونالدو ليلعب على هذا الملعب ولن يقدم الكثير".

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباريات الزمالك خلال الفترة الجارية مؤقتا، ولحين انتهاء الإصلاحات في استاد القاهرة.

ملعب بتروسبورت يستضيف أيضا مباريات فريقي إنبي، وأسوان منذ بداية الموسم.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الجونة بتروسبورت
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