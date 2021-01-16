اجتماع في الزمالك لتجديد تعاقد ساسي

السبت، 16 يناير 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

يُعقد في مقر نادي الزمالك اجتماعا جديدا بشأن ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية والمتحدث الرسمي للنادي: "هناك اجتماع في الزمالك غدا الأحد خاص بفرجاني ساسي ومحاولة تجديد تعاقده".

وأضاف "خلال الاجتماع سيقدم له مجلس الإدارة عرضا يناسب قيمته الكبيرة".

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وأكمل "فرجاني لاعب كبير ومميز ويعشق الزمالك وجماهيره".

وعن صفقة أسامة جلال مدافع إنبي قال: "أسامة لاعب كبير ويمثل إضافة لأي فريق والصفقة قد تتم في يناير الجاري أو بنهاية الموسم".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك فرجاني ساسي
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