اجتماع في الزمالك لتجديد تعاقد ساسي

يُعقد في مقر نادي الزمالك اجتماعا جديدا بشأن ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية والمتحدث الرسمي للنادي: "هناك اجتماع في الزمالك غدا الأحد خاص بفرجاني ساسي ومحاولة تجديد تعاقده".

وأضاف "خلال الاجتماع سيقدم له مجلس الإدارة عرضا يناسب قيمته الكبيرة".

وأكمل "فرجاني لاعب كبير ومميز ويعشق الزمالك وجماهيره".

وعن صفقة أسامة جلال مدافع إنبي قال: "أسامة لاعب كبير ويمثل إضافة لأي فريق والصفقة قد تتم في يناير الجاري أو بنهاية الموسم".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.