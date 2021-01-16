المتحدث الرسمي للزمالك: العين لم يتفاوض مع أي لاعب في فريقنا.. ولن نتعامل مع سانت إيتيان مجددا

السبت، 16 يناير 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

نفى عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي دخول العين الإماراتي في مفاوضات مع أي لاعب من القلعة البيضاء.

وقال عصام سالم عبر قناة النادي: "تواصلت مع ماجد العمري مدير نادي العين وأخبرني أن ناديه لم يتفاوض مع أي لاعب في الزمالك".

وأضاف "كما أخبرني أنه تم عرض اسم أحمد سيد زيزو على ناديه، لكن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب".

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وعن سانت إيتيان وصفقة مصطفى محمد قال: "رد الزمالك كان أصعب وأقوى مما يتخيل سانت إيتيان لذلك بدأ مسؤولي النادي في التراجع عن مواقفهم وتصريحاتهم في محاولة لتهدئة الأجواء والعودة للمفاوضات بشأن مصطفى محمد".

وأتم تصريحاته "إدارة الزمالك لن تتعامل مع سانت إيتيان مرة أخرى".

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