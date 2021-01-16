المتحدث الرسمي: العين لم يتفاوض مع أي لاعب في الزمالك.. ولن نتعامل مع سانت إيتيان مجددا
السبت، 16 يناير 2021 - 23:28
كتب : FilGoal
نفى عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي دخول العين الإماراتي في مفاوضات مع أي لاعب من القلعة البيضاء.
وقال عصام سالم عبر قناة النادي: "تواصلت مع ماجد العمري مدير نادي العين وأخبرني أن ناديه لم يتفاوض مع أي لاعب في الزمالك".
وأضاف "كما أخبرني أنه تم عرض اسم أحمد سيد زيزو على ناديه، لكن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب".
وعن سانت إيتيان وصفقة مصطفى محمد قال: "رد الزمالك كان أصعب وأقوى مما يتخيل سانت إيتيان لذلك بدأ مسؤولي النادي في التراجع عن مواقفهم وتصريحاتهم في محاولة لتهدئة الأجواء والعودة للمفاوضات بشأن مصطفى محمد".
وأتم تصريحاته "إدارة الزمالك لن تتعامل مع سانت إيتيان مرة أخرى".
نرشح لكم
أخر الأخبار
النرويج تعيد سويسرا إلى أرض الواقع 4 دقيقة | مصر 2021