الزمالك: نرفض اعتذار سانت إيتيان.. وشرط لعودة المفاوضات بشأن مصطفى محمد

شدد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك على أن العملاق الأبيض يرفض الاعتذار المقدم من نادي سانت إيتيان الفرنسي بشأن تصريحات رئيس النادي عن مفاوضات الطرفين في صفقة مصطفى محمد.

وقال السمري عبر قناة القاهرة والناس: "هناك ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية مرسلة من قبل كبير الموظفين في نادي سانت إيتيان إلى الزمالك للاعتذار عما أسيئ فهمه من تصريحات رئيس النادي".

وأضاف "لكننا نرفض هذا الاعتذار ولا نعترف به لأن الاعتذار يجب أن يكون من خلال البريد الالكتروني الرسمي للنادي الذي حدثت المفاوضات من خلاله خاصة بعدما لاحظنا عدم وجود أي أختام أو توقيع على هذه الورقة".

وأشار " في حالة وجود اعتذار رسمي مقنع من سانت إيتيان للزمالك سيجعل الأمور أكثر مرونة بين الطرفين في المفاوضات بشأن انتقال مصطفى محمد للنادي الفرنسي".

وأتم تصريحاته "حالة مصطفى محمد مختلفة عن قرار نادي الزمالك بغلق ملف احتراف جميع لاعبي الزمالك لأن احترافه سيكون في أوروبا ونحن نسير مع سياسة الدولة التي تريد صناعة أكثر من محمد صلاح جديد".

وكان نادي سانت إيتيان الفرنسي أصدر منذ قليل بيانا رسميا يوضح من خلاله تصريحات رئيس النادي تجاه الزمالك خلال المفاوضات بشأن شراء مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)