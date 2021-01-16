بيان رسمي - سانت إيتيان: تصريحات رئيس النادي فٌهمت خطأ ونريد استمرار العلاقات الجيدة

أصدر نادي سانت إيتيان بيان رسمي لتوضيح تصريحات رئيسه بشأن نادي الزمالك.

وكشف سانت إيتيان في بيانه بأن التصريحات لم يكن يقصد بها إدارة نادي الزمالك، لكن بعض الدخلاء الذين يحاولون التدخل في عملية المفاوضات بين الناديين بشأن مصطفى محمد.

وأكد النادي الفرنسي في بيانه على احترامه لنادي الزمالك وإيمانه باحترافية إدارته، وربغته في استمرار العلاقات الجيدة بين الناديين.

وجاء نص بيان سانت إيتيان كالتالي:

نريد التأكيد على أن تصريحات رولاند رومييه رئيس النادي الأخيرة لم تكن ضد إدارة نادي الزمالك، لكن المقصود بها كان الدخلاء الذين يحاولون التدخل في عملية المفاوضات بشأن اللاعب مصطفى محمد.

ونادي سانت إيتيان يؤكد على إيمانه بـ احترافية، وشرف، وولاء إدارة نادي الزمالك، ونأمل أن يستمر التعاون والعلاقة الجيدة بين الناديين.

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا مساء أمس الجمعة، يعلن فيه إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان بشكل رسمي بعد تصريحات رئيس النادي بأن الصفقة إن لم تتم، سيتم الكشف عن أسماء أرادت الحصول على عمولة لتمرير الصفقة، كما أشار الزمالك في بيانه إلى مطالبة النادي الفرنسي بالكشف عن الأسماء -إن وجدت-.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما مع الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.