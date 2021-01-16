أفسد بداية روني.. روثيرهام يفوز على ديربي كاونتي

السبت، 16 يناير 2021 - 22:06

كتب : محرر في الجول

واين روني - ديربي كاونتي

فاز فريق روثيرهام يونايتد على ديربي كاونتي بهدف دون رد على ملعب برايد بارك ضمن مباريات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وسجل جيمي ليندسي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 86.

الانتصار رفع رصيد روثيرهام يونايتد للنقطة 19 من 21 مباراة ليحتل المركز 22، ويتساوى مع ديربي كاونتي، الذي يمتلك نفس عدد النقاط ولكن من 23 مباراة.

المباراة هي الأولى لواين روني –أسطورة مانشستر يونايتد- كمدرب بعقد دائم مع ديربي كاونتي.

وانتقل روني لديربي كاونتي قادما من دي سي يونايتد الأمريكي في يناير 2020، لكن في نوفمبر الماضي وبعد رحيل فيليب كوكو عن تدريب الفريق؛ تولى روني قيادة الفريق مع تسجيله كلاعب في صفوف النادي.

لكن روني أعلن اعتزاله كرة القدم، أمس الجمعة، الموافق 15 يناير؛ لكي يتفرغ لتدريب ديربي كاونتي.

وحصل روني على عقد دائم مع الفريق يمتد حتى عام 2023.

وكان روني قد لعب مع ديربي كاونتي 35 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3.

واين روني
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