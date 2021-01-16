الانتصار الأول منذ 3 مباريات.. ماونت يُنقذ لامبارد ويقود تشيلسي للفوز على فولام

فاز تشيلسي على فولام بهدف دون رد على ملعب كرافن كوتيج ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ميسون ماونت هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 78.

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 29 جمعهم من 18 مباراة؛ ليحتل المركز السابع، فيما توقف رصيد فولام عند النقطة 12 من 12 مباراة ليحتل المركز الثامن عشر.

وعاد تشيلسي لتحقيق الانتصارات بعدما فشل في الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي. إذ خسر ضد أرسنال ومانشستر سيتي وتعادل مع أستون فيلا.

وحافظ إدوارد ميندي على نظافة شباكه للمرة السابعة في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

كما واصل تيمو فيرنر صيامه التهديفي للمباراة العاشرة. إذ سجل للمرة الأخيرة في شباك فريق شيفيلد يونايتد في الجولة الثامنة.

وصف المباراة

بطولة أريولا

بدأت المباراة بهجوم من تشيلسي، إذ سدد أوليفييه جيرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ألفونسو أريولا.

بعدها استغل بن تشيلويل تشتييت دفاع فولام الخاطئ للكرة وسدد كرة مرت بجوار المرمى.

وواصل أريولا تألقه وأبعد كرة قوية من حكيم زياش صانع ألعاب تشيلسي.

وتعاطفت العارضة مع أصحاب الأرض ومنعت كرة ماونت من الدخول بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء.

محاولات تشيلسي لم تكن من مهاجميه فقط. وكاد أنطونيو روديجر أن يسجل من ركنية لكن أريولا أبعد رأسيته بنجاح.

أما فولام، فلم تكن له أي محاولات هجومية خطيرة في الشوط الأول. حيث اكتفى إيفان كافاليرو بتسديدة مرت بعيدا عن القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أنتوني روبينسون الظهير الأيسر لفولام بعدما تدخل بقوة على سيزار أزبيلكويتا.

شوط ماونت

مع بداية الشوط الثاني ولعب فولام بـ10 لاعبين، عاد الفريق للدفاع والتكتل أمام مرماه لغلق كل المساحات أمام لاعبي تشيلسي.

وحاول زياش مجددا إلا أن أريولا أبعدها بنجاح.

وبعدها أرسل ماونت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الجانب الأيمن؛ لكن الحارس الفرنسي تصدى لها ببراعة.

بعدها استحوذ تشيلسي على الكرة دون خطورة، لتمركز لاعبي فولام الدفاعي الجيد.

وبحثا عن الهدف الأول، سحب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي جورجينيو لاعب وسط الفريق ودفع بـ تامي أبراهام بجوار جيرو لتدعيم الهجوم.

وكما كان كافاليرو صاحب خطورة فولام في الشوط الأول، عاد في الشوط الثاني وكاد أن يسجل بعدما استغل خطأ مشترك من أزبيلكويتا وإدوارد ميندي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها دفاع تشيلسي عن المرمى.

رد تشيلسي جاء سريعا، وسجل ماونت هدف الانتصار بعدما تابع كرة تشيلويل التي تصدى لها أريولا في المرمى بقوة.

وكاد أزبيلكويتا أن يسجل الهدف الثاني لتشيلسي لكنه سدد الكرة فوق المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر تيمو فيرنر فرصة قتل المباراة بعدما انفرد من منتصف الملعب لكنه سدد على يسار المرمى دون دقة.

ويلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي في المباراة المقبلة، بينما فولام ضد مانشستر يونايتد.