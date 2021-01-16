لتحقيق حلم الطفولة.. تقرير: فينالدوم يتجاهل ليفربول من أجل برشلونة

السبت، 16 يناير 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

يبدو أن جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول حسم قراره بالانتقال لفريق برشلونة وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي مما يتيح له الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر إذا لم يجدد تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقرير فإن اللاعب الهولندي يرغب في اللعب لبرشلونة وتحقيق حلمه طفولته.

وبحسب ما نُشر في الصحيفة الإنجليزي فإن فينالدوم قرر اللعب لبرشلونة وأن النادي الإسباني سيكون وجهته المقبلة، مثلما فضل جاريث بيل الانتقال لريال مدريد بدلا من البقاء مع توتنام قبل سنوات.

وانضم فينالدوم لليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل.

وشارك فينالدوم في 211 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات وسجل 21 هدفا وصنع 16 هدفا.

وفاز فينالدوم بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع ليفربول.

ليفربول برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: نرفض اعتذار سانت إيتيان.. وشرط لعودة المفاوضات بشأن مصطفى محمد 6 دقيقة | ميركاتو
بعد 4 أيام من ظهوره الأول.. الدحيل يعلن التعاقد مع "المهندس" أولونجا 16 دقيقة | الوطن العربي
حسن وليد: كنت بحاجة لمباراة مقدونيا بعد غياب شهر 19 دقيقة | مصر 2021
أفسد بداية روني.. روثيرهام يفوز على ديربي كاونتي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العين يضم الياباني ناكاجيما من بورتو 57 دقيقة | الوطن العربي
لمصلحة مصر.. الاتحاد الروسي يهزم سلوفينيا ويتأهل للدور الرئيسي ساعة | مصر 2021
الانتصار الأول منذ 3 مباريات.. ماونت يُنقذ لامبارد ويقود تشيلسي للفوز على فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
"قفاز" فرنسا يعمّق جراح النمسا ويلحق بركب المتأهلين ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك