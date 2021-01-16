برايتون يتغلب على ليدز.. ووست هام يفوز على بيرنلي ويواصل انتصاراته

فاز فريق برايتون على ليدز يونايتد بهدف دون رد على ملعب إيلاند رود ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نيل موباي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وظفر برايتون بنقاط المباراة التي لعبت خارج ملعبه ليرتفع رصيده للنقطة 17 ليحتل المركز 17 بعد 19 مباراة.

بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة 23 من 18 مباراة ليحتل المركز 12.

ويلعب برايتون مع فولام في الجولة المقبلة فيما يواجه ليدز يونايتد فريق نيوكاسل.

وفي نفس الجولة، واصل وست هام نتائجة الإيجابية مؤخرا وفاز على بيرنلي بهدف دون في المباراة التي أُقيمت على ملعب لندن الأوليمبي.

وسجل ميتشيل أنطونيو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 9.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 29 من 18 مباراة ليحتل المركز الثامن، بيتوقف تحمد رصيد بيرنلي عند النقطة 16 من 17 مباراة ليتواجد في المركز 17.

ويعد انتصار وست هام هو الثاني له على التوالي بعدما تغلب على إيفرتون في المباراة الماضية.

ويلعب وست هام مع وست بروميتش ألبيون في الجولة المقبلة، على أن يلعب مع أستون فيلا.