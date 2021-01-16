برايتون يتغلب على ليدز.. ووست هام يفوز على بيرنلي ويواصل انتصاراته

السبت، 16 يناير 2021 - 19:09

كتب : محرر في الجول

نيل موباي مهاجم برايتون يحتفل بهدفه ضد ليدز يونايتد

فاز فريق برايتون على ليدز يونايتد بهدف دون رد على ملعب إيلاند رود ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نيل موباي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وظفر برايتون بنقاط المباراة التي لعبت خارج ملعبه ليرتفع رصيده للنقطة 17 ليحتل المركز 17 بعد 19 مباراة.

بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة 23 من 18 مباراة ليحتل المركز 12.

ويلعب برايتون مع فولام في الجولة المقبلة فيما يواجه ليدز يونايتد فريق نيوكاسل.

وفي نفس الجولة، واصل وست هام نتائجة الإيجابية مؤخرا وفاز على بيرنلي بهدف دون في المباراة التي أُقيمت على ملعب لندن الأوليمبي.

وسجل ميتشيل أنطونيو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 9.

وارتفع رصيد وست هام للنقطة 29 من 18 مباراة ليحتل المركز الثامن، بيتوقف تحمد رصيد بيرنلي عند النقطة 16 من 17 مباراة ليتواجد في المركز 17.

ويعد انتصار وست هام هو الثاني له على التوالي بعدما تغلب على إيفرتون في المباراة الماضية.

ويلعب وست هام مع وست بروميتش ألبيون في الجولة المقبلة، على أن يلعب مع أستون فيلا.

الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
"قفاز" فرنسا يعمّق جراح النمسا ويلحق بركب المتأهلين 11 دقيقة | مصر 2021
بيان رسمي - سانت إيتيان: تصريحات رئيس النادي فٌهمت خطأ ونريد استمرار العلاقات الجيدة 14 دقيقة | الدوري المصري
لتحقيق حلم الطفولة.. تقرير: فينالدوم يتجاهل ليفربول من أجل برشلونة 28 دقيقة | ميركاتو
تصديات الإدريسي لا تكفي.. المغرب يسقط مجددا والبرتغال تعبر إلى الدور الرئيسي 29 دقيقة | مصر 2021
إلى الدور الرئيسي.. يد مصر تسحق مقدونيا وتلعب مع السويد على الصدارة 42 دقيقة | مصر 2021
المقاولون لـ في الجول: لم نفكر إطلاقا في تغيير النحاس.. ثقتنا كبيرة في الجهاز واللاعبين 50 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومان: ميسي سيقرر مشاركته من عدمها.. ولست غاضبا لغياب الصفقات ساعة | أوروبا
سموحة لـ في الجول: مصطفى فتحي ينضم لنا على سبيل الإعارة.. ونفاوض لاعب من الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك