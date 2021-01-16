تشكيل تشيلسي – بولسيتش يقود الهجوم ضد فولام.. فيرنر وهافرتز على مقاعد البدلاء

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل الفريق لمواجهة فولام ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدفع لامبارد بـ أوليفييه جيرو في خط الهجوم مع كريستيان بولسيتش وحكيم زياش.

وفضل لامبارد الاحتفاظ بالثنائي الألماني: تيمو فيرنر وكاي هافرتز على دكة البدلاء.

ويعود أنطونيو روديجر لتشكيل الفريق إذ يجوار تياجو سيلفا في خط الدفاع.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – ميسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش – كريستيان بولسيتش – أولفييه جيرو

فيما يجلس على دكة البدلاء:

كيبا أريزابالاجا – رييس جيميس – كورت زوما – إيمرسون – بيلي جليمور – كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر – تامي أبراهام

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي فولام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.