تشكيل تشيلسي – بولسيتش يقود الهجوم ضد فولام.. فيرنر وهافرتز على مقاعد البدلاء

السبت، 16 يناير 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي ضد بيرنلي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل الفريق لمواجهة فولام ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدفع لامبارد بـ أوليفييه جيرو في خط الهجوم مع كريستيان بولسيتش وحكيم زياش.

وفضل لامبارد الاحتفاظ بالثنائي الألماني: تيمو فيرنر وكاي هافرتز على دكة البدلاء.

ويعود أنطونيو روديجر لتشكيل الفريق إذ يجوار تياجو سيلفا في خط الدفاع.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – ميسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش – كريستيان بولسيتش – أولفييه جيرو

فيما يجلس على دكة البدلاء:

كيبا أريزابالاجا – رييس جيميس – كورت زوما – إيمرسون – بيلي جليمور – كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر – تامي أبراهام

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتي فولام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سموحة لـ في الجول: مصطفى فتحي ينضم لنا على سبيل الإعارة.. ونفاوض لاعب من الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد – بيلاروسيا أول المتأهلين إلى الدور الرئيسي بالفوز على كوريا 30 دقيقة | مصر 2021
برايتون يتغلب على ليدز.. ووست هام يفوز على بيرنلي ويواصل انتصاراته 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة مونديال اليد - مصر (20)-(6) مقدونيا الشمالية.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | مصر 2021
خبر في الجول - مصطفى فتحي إلى سموحة حتى نهاية الموسم 56 دقيقة | ميركاتو
تشكيل تشيلسي – بولسيتش يقود الهجوم ضد فولام.. فيرنر وهافرتز على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة السولية أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريم العراقي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك