"ميكروفون" توتنام يكشف حديث مورينيو مع بيل بشأن العودة لريال مدريد

السبت، 16 يناير 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - جاريث بيل - توتنام

كشف أحد مقاطع الفيديو من مران توتنام عن حديث جوزيه مورينيو مدرب الفريق مع جاريث بيل بشأن العودة لريال مدريد.

ويلعب بيل مع توتنام في الموسم الحالي بعد استعارته من ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميكروفون أحد الكاميرات التي كانت متواجدة لتصوير المران سجل حديث مورينيو مع بيل.

وجاء في التسجيل سؤال مورينيو لبيل، إذ قال له: "هل تريد الاستمرار هنا؟ أم تعود لريال مدريد ولا تحصل على فرصة للمشاركة؟"

وشارك بيل مع توتنام في 12 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف في كل البطولات.

وكان بيل قد خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد؛ ولم يشارك في 7 مباريات للدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ولعب بيل 20 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم الماضي بكل المسابقات ليسجل 3 أهداف ويصنع هدفين.

وكانت صحيفة "آس" قد أشارت إلى أن بيل سيعود لريال مدريد في حالة واحدة فقط ورحيل زيدان عن تدريب الفريق الإسباني.

ريال مدريد توتنام جاريث بيل جوزيه مورينيو
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