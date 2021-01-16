ضربتا جزاء تكتبان فوزا مثيرا لوست بروم على ولفرهامبتون وتنهي 7 مباريات دون فوز

السبت، 16 يناير 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

ماتيوش بيريرا - وست بروميتش ألبيون

أنهى وست بروميتش ألبيون سلسلة اللافوز بتحقيق انتصار مثير خارج القواعد على ولفرهامبتون في افتتاح الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماتيوش بيريرا ثنائية من ركلتي جزاء وسيمي أجايي لوست بروم، فيما سجل فابيو سيلفا وويلي بولي ثنائية ولفرهامبتون.

وست بروميتش ألبيون فشل في تحقيق اي انتصار خلال المباريات السبعة الأخيرة بالدوري الإنجليزي واكتفى بالتعادل مع مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1.

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وحقق وست بروم فوزه الأول خارج قواعده الموسم الحالي، والثاني في الدوري بعدما سبق له أن فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في نوفمبر الماضي.

فوز أول لسام ألاردايس مدرب وست بروم، وهزيمة تعززت بها نتائج الذئاب السلبية بمباراة خامسة على التوالي في الدوري دون فوز.

وتوقف رصيد الذئاب عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع وست بروم رصيده إلى 11 نقطة من 18 مباراة وله مباراة مؤجلة.

وصف المباراة

تقدم البرازيلي ماتيوش بيريرا مبكرا لوست بروم من علامة الجزاء بعد ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو في الدقيقة 8.

محاولات أصحاب الأرض تواصلت فقلبوا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

البرتغالي فابيو سيلفا سجل ثاني أهدافه مع ولفرهامبتون منذ انضمامه قادما من بورتو في الدقيقة 38 بعدما تلقى تمريرة بالكعب من بولي ليسجل بكل سهولة من داخل منطقة الست ياردات.

وأصبح البرتغالي البالغ 18 عاما و181 يوما أصغر لاعب يخسر أول مباراتين يسجل خلالهما في الدوري الإنجليزي.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، أضاف الإيفواري ويلي بولي الهدف الثاني مستغلا تخبط دفاع الضيوف.

في الشوط الثاني بدأ وست بروم بقوة فأدرك التعادل في الدقيقة 52 برأسية من سيمي أجايي، هدف هو الثاني للمدافع النيجيري.

وفي الدقيقة 56 أضاف بيريرا الهدف الثاني له والثالث لفريقه من علامة الجزاء.

محاولات وتغييرات البرتغالي نونو سانتو لم تؤت ثمارها ليخسر الذئاب فرصة العودة لطريق الانتصار ويلقي بطوق النجاة للفريق العائد من "شامبيونشيب".

وست بروميتش ألبيون الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
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