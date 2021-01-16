سكاي: أوزيل يقترب من فسخ تعاقده مع أرسنال تمهيدا لانتقاله إلى فينيربهاتشه

تقترب علاقة الألماني ميسوت أوزيل مع أرسنال الإنجليزي من الانتهاء من أجل انتقاله إلى فينيربهاتشه التركي.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية يقترب من إنهاء تعاقده مع أرسنال لينضم لصفوف النادي التركي في صفقة انتقال حر.

وتطورت المحادثات بين إدو المدير التقني وإيمري بيليزجلو المدير الرياضي للأصفر والأسود التركي ووكيل أوزيل.

وأضاف التقرير أن أوزيل سيتخلى عن راتبه الباقي لنهاية الموسم ليرحل بشكل حر في يناير.

وقال أوزيل بشأن مستقبله في وقت سابق عبر حسابه على "تويتر": "هناك بلدان أريد اللعب فيهما قبل اعتزالي: تركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد: "لو لعبت في تركيا، فلن ألعب إلا لـ فينيربهاتشه".

وأوضح: "شجّعت فينيربهاتشه خلال طفولتي في ألمانيا، حتى الأتراك المهاجرين إلى ألمانيا لديهم فرق تركية يدعمونها، وفريقي كان فينيربهاتشه. فينيربهاتشه مثل ريال مدريد في إسبانيا، إنه أكبر فريق في تركيا".

ولم يخض أوزيل أي دقيقة بقميص أرسنال في الموسم الجاري وخرج من قائمة الفريق محليا.

وانضم أوزيل إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو.

وكانت آخر مباراة لعبها أوزيل بقميص أرسنال في شهر مارس الماضي قبل توقف النشاط، حينما لعب كأساسي ضد وست هام يونايتد، وفاز الفريق بنتيجة 1-0 وصنع أوزيل الهدف.

ولعب النجم الألماني بقميص أرسنال في 254 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77 آخرين.