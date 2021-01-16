لاتسيو يوضح حقيقة تحويل قيمة صفقة نيتو إلى سبورتينج لشبونة بدلا من براجا

أوضح نادي لاتسيو الإيطالي حقيقة تحويل قيمة انتقال البرتغالي بيدرو نيتو إلى صفوف سبورتينج براجا بعدما تحولت قيمة الصفقة بالخطأ إلى حساب نادي سبورتينج لشبونة.

النادي الإيطالي أصدر بيانا أوضح فيه تحويل الأموال بالطريقة الصحيحة.

وجاء البيان:

"فيما يتعلق بالأخبار التي ظهرت على بعض المواقع وفي الصحافة بشأن اللاعب بيدرو نيتو، ذكر نادي لاتسيو أن المعاملات المالية تمت بشكل صحيح".

"على عكس ما تم نشره، لم يتم دفع أي مبالغ لأطراف ثالثة (نادي سبورتينج لشبونة) على الرغم من ذكر خطأ في الملاحظات على الميزانية العمومية".

وكانت صحيفة "جارديان" الإنجليزية قد نشرت اعترافا عن طريق أرماندو كالفري الأمين العام للنادي الإيطالي بوجود خطأ في الحسابات المالية بين سبورتينج لشبونة وبراجا بشأن قيمة انتقال بيدرو نيتو.

وقال كالفري: "أود أن أوضح أن لاتسيو اشترى الثنائي بيدرو نيتو وبرونو جورداو من سبورتنج براجا وليس من سبورتينج لشبونة".

وأضاف "لسوء الحظ، لقد كان خطأ من قبل قسمنا المالي الذي تم خداعه من قبل أسماء مماثلة للأندية. كما تعلمون جيدا، بسبب التشابة في اختصار اسم الناديين (SC Portugal). سنقوم بتعديل أرصدتنا من خلال تحديد الملاحظات المتعلقة بالحالتين".

في المقابل قال متحدث باسم سبورتنج لشبونة "كان خطأ واضحا من قبل لاتسيو، و أجرى الفريق النادي بالفعل اتصالات مع لاتسيو حتى يتمكنوا من تعديل هذا الخطأ".

فيما قال نادي سبورتينج براجا "ربما كان خطأ ارتكبه لاتسيو".

لكن يبدو أن الخطأ كان مشكلة فقط في حسابات نادي لاتسيو والمال لم يذهب مطلقا إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي.

بيدرو نيتو انتقل إلى لاتسيو مقابل 11 مليون يورو على سبيل الإعارة في 2018 لمدة موسم مع أحقية الشراء ثم تعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، وبعدها بشهر في يوليو 2019 انتقل لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

البرتغالي خاض 5 مباريات فقط في موسم 2018-2019 مع لاتسيو قبل أن ينتقل بشكل نهائي لذئاب الكرة الإنجليزية.

ومع ولفرهامبتون خاض نيتو 64 سجل 9 أهداف في جميع المسابقات منذ انتقاله الموسم الماضي.