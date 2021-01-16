برونو فرنانديز ردا على منتقديه: لا أسمعكم ولا أهتم بما تقولون

لا يهتم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد بمن ينتقدوه لأن معظم أهدافه مع فريق الشياطين الحمر كانت من علامة الجزاء.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"لا أسمعهم، لا أهتم صراحة. تسمع دائما ما يقال لكني لا أهتم ولا أركز في ذلك. كان ذلك الكلام يقال في البرتغال لوضع ضغط على الحكم، وأحيانا لإحداث جلبة في الصحافة".

ثم استدرك لاعب الوسط البالغ عمره 26 عاما "لكن بالنسبة لي الأهم حين نحصل على ركلة جزاء علي أن أؤدي عملي. تابعت أن رحيم ستيرلينج (لاعب مانشستر سيتي) أهدر آخر 3 ركلات جزاء سددها، هذا يظهر أن الأمر ليس سهلا مثلما يقول أشخاص، ما حدث لستيرلينج قد يحدث لي لكن التسجيل هو الأهم لأن ركلات الجزاء جزء من اللعبة".

وأحرز فيرنانديز 15 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي، منها 7 أهداف من علامة الجزاء.

وإجمالا سجل اللاعب الأسبق لسبورتينج لشبونة 27 هدفا مع يونايتد وأرسل 17 تمريرة حاسمة منذ انتقاله للأخير في يناير 2020.

وحصل فيرنانديز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر ديسمبر ليصبح الأول في تاريخ البطولة الذي ينال الجائزة 4 مرات في عام ميلادي واحد.