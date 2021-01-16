فيرجسون: من الجيد أنني اعتزلت حتى لا أواجه ليفربول الحالي

أثنى سير أليكس فيرجسون المدرب المخضرم الأسبق لمانشستر يونايتد على فريق ليفربول قبل مواجهة الناديين يوم الأحد في قمة مرتقبة بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاسكتلندي الذي سطر معه يونايتد تاريخا لا يمحى على مدار 26 عاما:"لطالما اعتبرت لقاء يونايتد وليفربول مباراة الموسم، إنهما الناديان الأنجح في بريطانيا حين تجمع الألقاب التي توجا بها".

وأضاف خلال حفل خيري "عليك الفوز على ليفربول لتربح أي شيء. الآن أنا معتزل، وأنا ممتن لذلك حين أرى أداء ليفربول في آخر موسمين، فريق مذهل. أحترمه كثيرا".

وكشف فيرجسون أنه كاد يتعاقد مع جوردان هندرسون، قائد ليفربول، حين لعب الأخير في سندرلاند.

وأوضح فيرجسون (79 عاما) "كنا بصدد تقديم عرض له، تحدثت وقتها مع ستيف بروس. فريق الكشافين والطاقم الطبي كانوا غير راضين عن طريقة ركضه. قالوا قد يتعرض لإصابات كثيرة، كان علي الاطمئنان على جاهزية اللاعبين باستمرار، لكننا كنا معجبين بجوردان كلاعب".

وأتم "أثبت ذلك الآن. كل ما أسمعه عنه يقول لي إنني ضيعت لاعبا رائعا".

مواجهة مرتقبة يستضيفها ملعب أنفيلد رود يوم الأحد، ليفربول يسعى للحاق بيونايتد متصدر ترتيب الدوري.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، وصافة الترتيب مبتعدا بثلاث نقاط عن فريق الشياطين الحمر.