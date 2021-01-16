ميلان يضم لاعب وسط تورينو

أعلن نادي ميلان عن التعاقد مع سواليهو ميتي قادما من تورينو في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر ميلان أنه استقدم ميتي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يسمح له بشراء لاعب الوسط الفرنسي بشكل نهائي.

وسيرتدي ميتي الرقم 18 في مغامرته مع ميلان التي ستمتد لنهاية الموسم الحالي.

ميتي (26 عاما) وُلد في العاصمة الفرنسية باريس لعائلة إيفوارية الأصل.

ولعب ميتي في أوكسير وليل وزولته البلجيكي وموناكو وبوردو، قبل أن ينتقل إلى تورينو عام 2018 مقابل 11,5 مليون يورو.

وخاض ميتي 94 مباراة بقميص تورينو، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ومثّل ميتي الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات شباب فرنسا، دون أن يظهر مع المنتخب الأول، كما لم يلعب لمنتخب بلاده الأصلي كوت ديفوار.