ميلان يضم لاعب وسط تورينو
السبت، 16 يناير 2021 - 02:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان عن التعاقد مع سواليهو ميتي قادما من تورينو في سوق الانتقالات الشتوية.
سواليهو ميتي
النادي : تورينو
وذكر ميلان أنه استقدم ميتي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يسمح له بشراء لاعب الوسط الفرنسي بشكل نهائي.
وسيرتدي ميتي الرقم 18 في مغامرته مع ميلان التي ستمتد لنهاية الموسم الحالي.
From Turin to Milan 🆕🏡
Welcome to your new home, @soualihomeite 👏 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/aBeKnolleG— AC Milan (@acmilan) January 15, 2021
ميتي (26 عاما) وُلد في العاصمة الفرنسية باريس لعائلة إيفوارية الأصل.
ولعب ميتي في أوكسير وليل وزولته البلجيكي وموناكو وبوردو، قبل أن ينتقل إلى تورينو عام 2018 مقابل 11,5 مليون يورو.
وخاض ميتي 94 مباراة بقميص تورينو، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 7.
ومثّل ميتي الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات شباب فرنسا، دون أن يظهر مع المنتخب الأول، كما لم يلعب لمنتخب بلاده الأصلي كوت ديفوار.