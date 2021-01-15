ليلة رائعة لنسور العاصمة.. لاتسيو يفترس روما بثلاثية

انقض نسور العاصمة الإيطالية، لاتسيو على غريمهم التقليدي روما وحققوا انتصارا ثمينا بثلاثية دون رد.

واستضاف لاتسيو منافسه روما في ملعب الأولمبيكو في الجولة 18 من الدوري الإيطالي مساء اليوم الجمعة.

افتتح تشيرو إيموبيلي أهداف المباراة في الدقيقة 14.

وأضاف لويس ألبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وبينما كان روما يحاول تقليص النتيجة قتل لويس ألبرتو المباراة كليا بهدف ثالث في الدقيقة 67.

ويعود آخر انتصار لروما على لاتسيو إلى شهر سبتمبر من عام 2018.

ومنذ ذلك الحين التقى الفريقا أربع مرات، فاز لاتسيو مرتين وتعادلا في مثلهما.

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 31 نقطة يحتلون بهم المركز السابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف ومباراة أكثر من نابولي السادس.

فيما تجمد رصيد روما عند 34 نقطة ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الثاني.

ويبتعد روما عن ملاحقه يوفنتوس بفارق نقطة ويستطيع البيانكونيري تجاوزه حال الفوز على إنتر نفسه يوم الأحد.