مؤتمر سولشاير: لسنا بعيدين عن ليفربول بمليون ميل.. والصدارة في يناير لا تعني شيئا

الجمعة، 15 يناير 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

ٍسولشاير - مانشستر يونايتد - ليدز

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه ليس بعيدا عن أن يكون في ركب المنافسة مع ليفربول بشكل مستمر.

ويحل يونايتد يوم الأحد ضيفا على ملعب أنفيلد لملاقاة ليفربول في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

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وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لسنا بعيدين عن ليفربول بمليون ميلا، هذا منطق خاطئ وبالنظر للجدول فنحن ننافس وهذا الموسم هناك تقارب أكبر".

وواصل "المواسم القليلة الماضية كانت تدور حول فريقين يتنافسان منذ شهر أكتوبر على اللقب والآن نحن في المنافسة مع منتصف الدوري".

وتابع "الكل يريد أن يكون البطل وأن يهزم ليفربول لقد اكتسبوا حق أن يُحترموا، نريد أن نذهب إلى ملعبهم وتقديم أفضل ما لدينا".

وواصل المدرب النرويجي "نحن فريق أفضل مقارنة بالموسم الماضي، خسرنا مباراة ليفربول آنذاك برأسية من فيرجيل فان دايك ومن هجمة مرتدة بعد ركلة ركنية أتيحت لنا".

وتابع "نعلم أنه يمكننا التغلب على أي فريق في أي مكان وأي وقت وإن لعبنا بأفضل ما لدينا يمكننا الفوز".

وعن تصدر الدوري قال: "نحن لا نحصل على أي شيء لتصدر الدوري في شهر يانير، لذا لا يوجد ما يستحق التهنئة، ما يهم هو ما يحدث في نهاية الموسم".

واستدرك "لكن الصدارة تعطينا الثقة ويعكس تطورنا، ولكنني حاليا لا أفكر في المكان الذي سنكون فيه بنهاية الموسم نحن نفكر في كل مباراة بشكل منفرد واللاعبون كذلك وهذه طريقة مناسبة لنا، والمباراة المقبلة فرصة لاختبار أنفسنا ومعرفة أين نحن حقا".

وبسؤاله هل غياب الجمهور عن الملاعب جعل الأمر ميزة ليونايتد الذي لم يُهزم حتى الآن خارج ملعبه في الدوري قال سولشاير: "أعتقد أن كرة القدم بشكل عام والنتائج أوضحت مدى أهمية الجمهور".

وواصل "لم نخسر خارج ملعبنا في الدوري منذ هزيمتنا في أنفيلد أمام ليفربول العام الماضي وهذا يعود بكشل كبير لغياب الجمهور".

وأضاف "إنها ليست ميزة على أرضنا أو خارجها، وبالمقارنة مع المعتاد فهي ميزة قليلا، وما يقال حول احتياج الفريق لجماهيره ليس مُجرد كليشيه يقال بل هو حقيقة".

وكشف سولشاير عن أن أنتوني مارسيال يعاني من كدمة ولكنه قد يتواجد في اللقاء فيما تأكد غياب براندون ويليامز وفيل جونز للإصابة.

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