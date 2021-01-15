صلاح: الإصابات أرهقت ليفربول ولكن.. وهذا اللاعب العربي الذي لدي علاقة جيدة معه

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول أن الإصابات أثرت على فريقه خلال الموسم الجاري مؤكدا في الوقت ذاته أنهم يجب عليهم التركيز على العناصر المتاحة إذا ما أرادوا التتويج ببطولات خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويعاني ليفربول من إصابة لاعبيه لفترات طويلة مثل فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وديوجو جوتا.

وتحدث صلاح عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "بالطبع الإصابات أثر علينا ففي الدفاع اضطررنا لإعادة فابينيو للعب كقلب دفاع".

واستدرك "لكن علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز في كل مباراة للتتويج بالدوري، لأننا إن ركزنا على الإصابات لن نفوز بأي شيء".

وواصل "نحتاج ألا نستقبل أهدافا ونسجل نحن الأهداف للفوز، واللاعب في الهجوم لو شعر أن الدفاع في حالة جيدة فهذا يجعله يلعب بشكل أفضل ويشعر بالراحة ولا يبذل مجهودا دفاعيا كبيرا ولكن علينا القتال".

وتحدث صلاح عن تفشي فيروس كورونا وتأثيره على المنافسة قائلا: "الوضع مختلف بسبب فيروس كورونا، هناك فرق تفوز لأن اللعب دون جمهور يؤثر عليك سواء داخل أو خارج ملعبك، والفرق كلها لديها نفس الفرصة للفوز بالمباريات".

وأضاف "الأمور كانت صعبة والآن عدنا للإغلاق مجددا، وهذا أثر على كل الجميع، وهناك فرق محظوظة وأرى أن كل الفرق قريبة من بعضها الموسم الحالي لأنها تفوز أو تخسر".

وتابع "ما زال الحديث مبكرا عن حسم هوية بطل الدوري، وأتمنى أن يكون ليفربول في النهاية".

وعن سوق الانتقالات قال:" لا أستطيع الحديث عن الأمر فهذا يخص الإدارة وقرار المدرب".

وأشاد صلاح باللاعبين الشباب في ليفربول وقال: "يلعبون بشكل جيد ويرغبون في إثبات أنفسهم وأتمنى أن يواصلوا التألق".

وبسؤاله عن ديوجو جوتا قال: "علاقتنا جيدة انضم للفريق وساعدنا بشكل جيد وكان يجلب لنا الفوز وكنا نتحدث معه لنجعله يشعر بالراحة ونحن نفتقده بسبب غيابه عنا للإصابة".

وعن رغبته المستمرة في اللعب أجاب ضاحكا "أريد أن ألعب في كل دقيقة وكل المباريات، أريد خوض 95 دقيقة وليس 90 دقيقة لكن في النهاية أحترم قرار المدرب".

وبسؤاله في النهاية عن علاقته مع اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي قال صلاح: "علاقتي جيدة مع رياض محرز ونتحدث سويا قبل وبعض المباريات التي تجمعنا".

وواصل "فيما لم ألتق بحكيم زياش حتى الآن".

وأتم صلاح حديثه "اللاعب العربي الذي لدي تواصل معه على فترات هو عمر السومة".