مؤتمر كلوب – رد عنيف على كلاتنبرج.. و"الصراخ والشعور بالبرد" لتجنب فيروس كورونا

رد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بقوة على الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج.

ليفربول يحل ضيفا مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مساء الأحد، في قمة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عن تعليمات عدم الاحتفال بعد الأهداف: "سنحاول التحلي بالهدوء، كلنا ندرك طبيعة الوضع والفتية قاموا بعمل مذهل على مستوى الالتزام بكل الإجراءات المحيطة بالفروس، سيقومون بأفضل ما لديهم في التعامل مع المواقف المسببة للاحتفال التي نأمل حدوثها".

وتابع: "كرة القدم لعبة مشاعر، وهؤلاء الفتية يخضعون لفحص طبي 3 مرات أسبوعيًا. من الطبيعي عندما تركض نحو المرمى لتسجيل هدف، فإنك تفكر في الخطوة التالية".

وأضاف: "رغم خضوعنا لفحص 3 مرات أسبوعيا، فإننا يمكن أن نتلقى العدوى في الأيام بين الفحوصات، هذا وارد، يحدث ذلك عندما يغادر الناس الفقاعة لأسباب خاصة، لكننا نحافظ على التباعد في غرفة خلع الملابس".

وواصل: "حتى حجرة الاجتماعات الخاصة بنا كبيرة للغاية لدرجة أنه يتوجب علي الصياح حتى يسمعني الجميع".

وأكمل: "أدرك أن الوضع صعب على الفتية، حتى أننا نترك الباب مفتوحا أثناء التجهيز للمباريات (من أجل التهوية) والبرد يكون شديدا. نلتزم بالإجراءات بشكل كامل".

وشدد: "نحن نقدّم الترفيه، ونخضع لفحوصات دورية، ونلتزم بالإجراءات، ولذا لسنا في خطر كبير للغاية. أدرك أن اللوائح يجب أن تكون صارمة، ولكن علينا التعلم من الماضي".

كما تطرق إلى الأهمية التاريخية لمواجهة مانشستر يونايتد: "الفوز على مانشستر يونايتد كافٍ في حد ذاته بغض النظر عن وضعهم على جدول الترتيب حاليا. إنهم يستحقون النقاط التي حصدوها، لكن الموسم لا يزال طويلا، ومانشستر سيتي ليس بعيدا جدا".

🗣"Winning against United is enough itself" Jurgen Klopp does not think there is not extra incentive for Liverpool to beat Manchester United due to league position pic.twitter.com/3hZswyhoBQ — Football Daily (@footballdaily) January 15, 2021

وأوضح أن جويل ماتيب غير جاهز: "ماتيب قريب من العودة، لكن ليس من المنطقي أن نقذف به الآن في الحصص التدريبية".

كما خصص إشادة خاصة لـ ماركوس راشفورد صاحب الأعمال الخيرية: "راشفورد يقوم بعمر مذهل وقد تلقى التكريمات على ذلك، قام بذلك لأنه عاش وضعا مماثلا في طفولته، من الرائع أنه لم ينس أصوله".

🗣"It is absolutely exceptional, it is good he has not forgot his roots" Liverpool boss Jurgen Klopp is impressed with the work Marcus Rashford is doing outside of football@MarcusRashford pic.twitter.com/cWYKqme6J9 — Football Daily (@footballdaily) January 15, 2021

وتحوّل للحديث عن برونو فيرنانديس نجم يونايتد: "برونو لاعب غير عادي، واجهنا سبورتنج لشبونة في الولايات المتحدة واستطعنا مشاهدته يومها، كان مذهلا، لاعب مختلف وقد برهن على ذلك الآن ويؤثر في سير المباريات. المساهمة في الأهداف أمر مهم، لكنه أيضا قائد في الملعب، صفقة مميزة لـ مانشستر يونايتد".

وخاض كلوب 99 مباراة في أنفيلد، فاز في 72 منها، وخسر 4 فقط، لكنه لا يمتلك مشاعر خاصة بشأن هذا الرقم المذهل: "لست فخورا بهذا الرقم على الإطلاق لأني لم أفكر فيه من الأساس، هو رقم لا بأس به، لكن من سيهتم بالرقم إذا لم نفز بالمباراة المقبلة؟".

وكشف: "نابي كيتا ليس جاهزا لمباراة مانشستر يونايتد".

وتفرّغ كلوب للرد على مارك كلاتنبرج الحكم الدولي السابق الذي اتهمه بالتأثير على الحكام وانتقد تصريحاته بشكل قوي.

وقال كلوب: "لم أتطرق أبدا إلى محاولة الحصول على ركلات الجزاء، هذا لم يحدث أبدا مع أي لاعب عملت معه، اسألوا كل اللاعبين الذين عملت معهم".

وأضاف: "لست متفاجئا بما قاله كلاتنبرج رغم ذلك، ربما لم يُسأل عن كثير من الأشياء بعد نهاية مسيرته، وبالتالي من الجيد له أننا نستطيع الحديث عنه الآن، ولكني لست السير أليكس فيرجسون لأسباب مختلفة".

وواصل: "عندما يتحدث أشخاص مثل كلاتنبرج الآن، فهذا يقول الكثير عنهم وليس عني أنا. ليس لدي القدرات لممارسة الألعاب الذهنية، هذه هي مشكلتي".

🗣"I saw the stats and that is what I mentioned, when people like Mark Clattenburg speak like they speak it says much more about them than me" Jurgen Klopp has dismissed he was playing mind games after he pointed out that Manchester United get more penalties than Liverpool pic.twitter.com/CBboAb6ebn — Football Daily (@footballdaily) January 15, 2021

وأكمل: "في مباراة ساوثامبتون تعرض ماني للعرقلة، كانت ركلة جزاء بالنسبة لي ولم تُحتسَب، هذا ليس مهما لكنه رأيي. كما كان هناك لمسة يد داخل منطقة الجزاء. وكان هناك لقطة تعرض فيها ماني لتدخل ولم يسقط، وبالتالي فإن من يقولون إنه غطاس ليسوا على حق".

وأتم: "ديرموت جالاجير قال عر سكاي أننا لم نستحق ركلتي جزاء أمام ساوثامبتون. لكني لا أريد ركلات جزاء ليست من حقي، فقط لو كان لنا ركلة جزاء فسيكون من الرائع أن تُحتسَب".