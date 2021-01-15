مؤتمر مورينيو: تصريحات راشفورد؟ ارجعوا إلى أوبتا.. ولم نناقش مصير بيل

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، أن ناديه لم يناقش من الأساس مستقبل جاريث بيل مع الفريق.

توتنام يواجه شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد التعثر بالتعادل أمام فولام قبل أيام.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "لو سيلسو لن يكون حاضرا بالتأكيد، هو الغائب الوحيد، لا يزال أمامنا حصتان تدريبيتان قبل المباراة، لكن ليس هناك مزيد من المشاكل".

وتحوّل مورينيو للرد على التقارير الصحفية التي ذكرت أن توتنام سيصرف النظر عن تجديد استعارة بيل من ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال المدرب البرتغالي: "لم نناقش مصير بيل من الأساس لمدة ثانية واحدة، جاريث يلعب لنا معارا حتى نهاية الموسم، لم نناقش مستقبله لثانية واحدة".

وأضاف: "تدركون بالطبع أنه حضر إلينا مصابا، ثم بدأ في استعادة حالته تدريجيا في مباريات دور المجموعات الدوري الأوروبي التي تتميز بحدة مختلفة عن الدوري الإنجليزي، وبالتالي لم يلعب كثيرا في الدوري، ثم تعرض لإصابة بسيطة أمام ستوك سيتي يوم أن قدّم شوطا أول مميزا، ولذا مسألة عودته ليست سهلة. نعرف كل ما مر به في آخر عدة مواسم مع ريال مدريد، لم يكن وضعا سهلا عليه، يحاول استعادة أفضل مستوياته تدريجيا".

وعن إمكانية مشاركة بيل أمام شيفيلد، أوضح: "لا أعرف، لم أقرر بعد، أمامنا تدريبين اليوم وغدا، لم أحدد التشكيل بعد، علينا الانتظار".

وتحدث مورينيو كذلك عن تعليمات الرابطة بعدم الاحتفال بالأهداف: "طُلب منا ألا يحتفل اللاعبون بالأهداف، وعلينا أن نحاول تطبيق ذلك، لو أراد صاحب الهدف الاحتفال بشكل جنوني، فالأفضل أن يفعل ذلك وحده".

وواصل: "في السابق كنا نخبر اللاعبين أن يحتفلوا كفريق وألا ينسوا الفتى صاحب التمريرة الحاسمة أو الفتى الذي يقاتل بشراسة في الخلف. أمّا الآن فهو وقت الطلب من اللاعبين أن يحتفلوا بهدوء، أعرف أن هذا صعب، لاعبونا طبقوا ذلك بشكل جيد، لكن من الصعب انتقاد الآخرين الذين لا يلتزمون بذلك".

وتابع: "اجتمعنا باللاعبين أمس واليوم، ولو فعل كل نادٍ الأمر نفسه، فأعتقد أنه في حالات نادرة جدا سيفقد اللاعبون السيطرة على مشاعرهم أثناء الاحتفال، دعونا نحاول أن نعلّم اللاعبين ونفعل ذلك سويا".

هل تدربوا على عدم الاحتفال بالأهداف خلال المران؟ مورينيو أجاب: "الوضع ليس كذلك. في التدريب وبشكل يوميا نحاول تنفيذ تعليمات رابطة الدوري الإنجليزي بصرامة شديدة، لا نستعمل المطبخ، نعتمد على غرف خلع ملابس منفصلة، نرتدي الأقنعة الطبية طوال الوقت حتى هنا في المؤتمر الصحفي، خلعت الكمامة فقط لأتحدث إليكم".

وأكمل: "في التدريب نحافظ على مسافة، لا نتدرب على عدم الاحتفال بالأهداف. بل ما فعلناه أننا اجتمعنا باللاعبين، أنا والرابطة والقادة، وهو ما حدث مع كافة الأندية".

وأضاف: "بالنسبة لي السيطرة على احتفالاتي في مقاعد البدلاء سيكون أسهل، لأني متأثر جدا بتقنية الفيديو وعندما نسجل هدفا أفضّل دائما انتظار التأكيد".

وقلل مورينيو من تأثير ظهور الكثير من حالات كورونا في صفوف ويكومب منافسه المقبل في كأس الاتحاد: "لست قلقا، أنا متأكد أنهم سيكونوا جاهزين بالكامل لمواجهتنا، مثلما هو الحال مع أندية كثيرة لديها مباريات مؤجلة قبل مواجهتنا، هذا هو الوضع، أتوقع مواجهتهم وأتمنى أن نفعل".

وتحوّل مورينيو لمناقشة ما يحتاجه فريقه أثناء التقدم 1-0 في المباريات: "نحتاج إلى تسجيل الأهداف التي نستطيع تسجيلها وألا نرتكب الأخطاء التي تؤدي إلى معاقبتنا. لو قارنتم أداء هوجو لوريس بأداء ألفونس أريولا، فستعرفون إجابة السؤال. أريولا قام بعدة تصديات مستحيلة كانت كفيلة بقتل المباراة، وكذلك أصبنا القائم، وبعدها ارتكبنا خطأ دفاعيا كلفنا التعادل، الأمر يبدو معقدا لكنه في الحقيقة بسيط".

وأكمل: "أنا أول شخص يبحث بدقة عن أمور يمكن أن يتطور فيها فريقي، لكني أيضا أهتم بالأساسيات والتي يأتي على رأسها تسجيل الأهداف لقتل المباريات. ولو لم ترتكب أخطاء دفاعية ستنهي المباراة فائزا كذلك".

توتنام خسر الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو أمام شيفيلد يونايتد صاحب البداية الكارثية هذا الموسم، فماذا اختلف في شيفيلد؟

مورينيو لا يرى أي اختلاف: "شيفيلد هو نفسه، لا ألتفت إلى جدول الترتيب، إنهم ليسوا أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي أبدا، إنهم فريق أفضل جدا بكثير مما يقول الجدول، لو حللتم مبارياتهم ستكتشفون أن المنافس لم يكن أفضل منهم في كثير من الأحيان".

وأكمل: "التفاصيل الصغيرة حسمت نتائج مبارياتهم في كثير من الأوقات وبالتالي تقرر كذلك ترتيب الجدول. كثيرا ما خسروا 0-1 أو تعادلوا 1-1، إنهم فريق جيد جدا. لو أخبرنا أنفسنا أننا سنواجه أسوأ فريق في الدوري، فسنكون في أزمة كبيرة".

وعند سؤاله عن فرص شيفيلد في البقاء، رد: "اسألوا كريس (وايلدر)، تركيزي فقط على مباراتين سيتوجب علينا اللعب أمامهم فيهما، وأنا مقتنع تماما أنه يتوجب علينا اللعب جيدا حتى نفوز بهاتين المباراتين".

وأشار فيما يخص مستقبل داني روز: "لا أعرف، صدقًا لا أعرف. إنه يعمل مع فريق تحت 23 عاما وأحيانا يلعب معهم، لعب جيدا في المرات التي شاهدته فيها، هو إضافة جيدة للفتية وتطورهم، لكني لا أعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات".

وبرر استبعاد ستيفن بيرجوين من المباراتين الأخيرتين: "بيرجوين كان مريضا الأسبوع الماضي ولم يتدرب إلا مرة وحيدة قبل مباراة فولام لذلك غاب عنها، الأمر لم يكن له علاقة بإصابة عضلية، لم يحضر من الأساس لمركز التدريب لعدة أيام".

وأخيرا سُئل مورينيو عن تصريحات ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد التي قال فيها إن مورينيو طالبه بأن يكون "أكثر دهاء" للحصول على مزيد من ركلات الجزاء.

وقال مورينيو في هذا الصدد: "حسنا، مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كبيرة بالفعل ولا تحتاج مني أن أزيدها إثارة أو أخرج بعناوين صحفية، أعرف ما تعنيه تلك المباراة للجمهور، وبالتالي سأؤجل تعليقاتي لوقتٍ لاحق".

وأتم: "ولكن لو شعرت أنك تريد كتابة شيء عن هذا الموضوع، فافعل ذلك بشكل بسيط، اذهب إلى أوبتا واحصل على الإحصائيات، انظر إلى تاريخي في الدوري الإنجليزي على مدار 10 مواسم، قم المقارنة واخرج باستنتاجات".