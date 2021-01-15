قطر تنتقم من أنجولا في مباراة ضحيتها الحكم

فاز منتخب قطر على أنجولا بنتيجة 30-25 بصالة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتتصدر قطر المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، في انتظار المباراة الأخرى بالمجموعة بين كرواتيا واليابان اليوم الجمعة.

لتثأر قطر من هزيمتها الدرامية أمام أنجولا في الثواني الأخيرة من مواجهتهما في نسخة 2019، وهو واحد من 5 انتصارات فقط تاريخيا لـ أنجولا في بطولات العالم.

الشوط الأول كان متكافئا وظهر فيه المنتخب الإفريقي بكثير من الشجاعة، لكن خبرة أبطال آسيا حسمته لصالحهم بنتيجة 14-13.

لكن في الشوط الثاني اتسع الفارق لصالح القطريين، ونجحوا في إنهاء المباراة بفارق 5 أهداف.

وحصل أحمد مددي جناح أيسر قطر على جائزة رجل المباراة بعد أدائه الرائع.

وشهدت المباراة واقعة غير اعتيادية عندما أصيب حكم اللقاء بعد مرور 45 دقيقة وتم استبداله.

وتلعب قطر مباراتها المقبلة أمام اليابان يوم الأحد الذي يشهد أيضا مواجهة أنجولا وكرواتيا.