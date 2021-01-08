مونديال اليد - حارس أنجولا لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على قطر.. زيادة الفرق مفيد لـ إفريقيا

أعرب جيوفاني مواتشيسيجوي حارس مرمى منتخب أنجولا لكرة اليد على ثقته في إمكانية تحقيق الفوز مجددا على قطر في بطولة العالم.

وحصل جيوفاني على جائزة أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا 2020، وحافظ على تواجد أنجولا في المربع الذهبي للنسخة الرابعة على التوالي.

تواصل FilGoal.com مع جيوفاني أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا للحديث عن بطولة العالم، التي تأهل لها منتخب أنجولا كونه صاحب المركز الرابع في إفريقيا.

وقال جيوفاني لـ FilGoal.com: "يستعد منتخب أنجولا بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح "يأتي ذلك رغم مواجهتنا العديد من الإصابات وأيضا بعض المشاكل بسبب جائحة كورونا لكننا حريصون جدا".

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

وبالحديث عن المجموعة الثالثة كشف جيوفاني "أعتقد أنها مثل باقي المجموعات متوازنة وهناك فرصة لكل الفرق، ومن جانبنا سنقاتل حتى النهاية للفوز في أي مباراة".

ويقع منتخب أنجولا في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات كرواتيا وقطر واليابان، وسبق لمنتخب أنجولا تحقيق فوز درامي ضد قطر في نسخة 2019 بعد تحويل تأخره إلى فوز في أخر 25 ثانية.

وعن تجدد المواجهة قال جيوفاني: "أعتقد إنه بإمكاننا الفوز مجددا رغم صعوبة المباراة جدا بالنسبة لأنجولا".

وأوضح أفضل حارس في أمم إفريقيا 2020 "قطر ستأتي إلى تلك المباراة بمذاكرة الدرس السابق جيدا، إذ سيكون الفريق حريصا جدا أمام أنجولا".

وبالحديث عن زيادة الفرق إلى 32 منتخبا أجاب جيوفاني "أرى أن الأمر جيدا وسوف يسمح للعديد من الفرق بالمشاركة للمرة الأولى مثل بعض المنتخبات الإفريقية".

وأتم حارس مرمى أنجولا تصريحات بتوقعاته للمربع الذهبي "ستكون الأمور صعبة وأراهن على تأهل كرواتيا والنرويج".