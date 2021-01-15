انتهت في الدوري - بيراميدز (3) (1) المقاولون.. فوز طلائع الجيش وإنبي

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الجمعة من الدوري المصري والتي تقام في توقيت واحد في تمام الثانية والنصف عصرا.

ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب في قمة الجولة السابعة، وإنبي ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ضد وادي دجلة.

بيراميدز × المقاولون العرب

لمتابعة مباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

انتهت

ق 93: هيثم الجويني يسجل هدف الشرف للمقاولون العرب بعد خطأ من لاعبي بيراميدز.

ق 85: رمضان صبحي والثالث بعد عرضية أرضية من عبد الله السعيد ليسجل في المرمى بسهولة

ق 69: خروج إبراهيم عادل ونزول أحمد الشيخ في صفوف بيراميدز.

ق 64: بطاقة صفراء لدونجا لاعب بيراميدز.

ق 61: جووول رمضان صبحي يضيف الثاني لبيراميدز.. يراوغ أمير عابد وفاروقا نور الدين ويسدد على يسار الحارس ببراعة.

ق 58: نزول محمد سالم وأحمد مجدي بدلا من إبراهيم صلاح ومحمد حمدي زكي.

ق 56: بطاقة صفراء لمحمد حمدي زكي لاعب المقاولون العرب.

ق 53: لويس إدوارد يسجل هدف التعادل من انفراد ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 53: تسديدة من خارج منطقة الجزاء لعبد الله السعيد يتصدى لها بسهولة الحارس.

ق 47: بطاقة صفراء لإبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب.

ق 46: خروج شريف إكرامي وطارق طه ونزول المهدي سليمان وأحمد توفيق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: سيف الجزيري يهدد مرمى بيراميدز لكن تسديدته أعلى من العارضة.

ق 42: جووول أول لـ بيراميدز.. ركلة ثابتة من طارق طه يرتقى لها أحمد سامي معلنا الهدف الأول.

ق 25: عبد الله السعيد يسدد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها حسن شاهين ليبعدها لركنية.

ق 22: بينية من عبد الله السعيد إلى رمضان صبحي الذي ينفرد ويسدد كرة تمر من حسن شاهين لكن إبراهيم صلاح يشتت في الوقت المناسب من داخل الست ياردات.

ق 13: بطاقة صفراء لشريف إكرامي عقب عرقلة لويس إدوارد.

بداية اللقاء

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إنبي × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة مباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

انتهت

ق 89: جوووول قاتل لإنبي عن طريق دينوبيتر.

ق 65: بطاقة صفراء لمصطفى شلبي لاعبي إنبي

ق 63: بطاقة صفراء لـ كوامي بونسو لاعب سيراميكا كليوباترا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة صفراء لشريف دابو لاعب سراميكا كليوباترا.

ق 34: جووول التعادل شريف دابو يسجل التعادل لسيراميكا كليوباترا من علامة الجزاء على يسار الحارس.

ق 31: بعد مطالعة تقنية الفيديو الحكم يحتسب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد من مدافع إنبي داخل منطقة الجزاء.

ق 17: شادي حسين يهدد مرمى إنبي بتسديدة تمر بجوار القائم.

ق 4: جووول هدف أول لإنبي.. هدف سجله جون إيبكا مستفيدا من عرضية علي فوزي.

ق 3: شريف دابو وأول تهديد على مرمى إنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر فوق العارضة

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × وادي دجلة

لمتابعة مباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

انتهت

ق 93: محمد ناصف يسجل هدفا من ركلة جزاء لطلائع الجيش ويقرر الحكم إعادتها يهدرها أعلى العارضة.

ق 61: جووول أول لطلائع الجيش من علامة الجزاء سجله أحمد سمير.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بطاقة صفراء لمحمود عبد العاطي لاعب وادي دجلة.

ق 40: بطاقة صفراء لإيهاب المباركي لاعب وادي دجلة

ق 32: بطاقة صفراء لأحمد سعيد لاعب وادي دجلة.

ق 16: بطاقة صفراء لأحمد عبد الرحمن زولا مدافع طلائع الجيش.

بداية اللقاء