"سعيد لصناعة التاريخ".. برونو الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر ويكتب ما لم يحدث من قبل

فاز البرتغالي برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2020 بالدوري الإنجليزي، وللمرة الثانية على التوالي.

وأصبح برونو هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يظفر بالجائزة 4 مرات خلال عام ميلادي واحد 2020، بعد الفوز بجائزة أشهر فبراير ويونيو ونوفمبر.

وتفوق البرتغالي على محمد صلاح وأنور الغازي وإيميليانو مارتينيز وبن مي وجون ستونز وماركوس راشفورد وتوماس سوتشيك.

وقال برونو لموقع الدوري الإنجليزي: "تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 كانت نتاج شهر متكامل".

وأضاف "التسجيل والصناعة لزملائي أمر رائع، أريد الفوز بجوائز وألقاب أخرى، وأنا سعيد لصناعة التاريخ".

وفاز لاعب الوسط البرتغالي بالجائزة للمرة الثانية الموسم الجاري بعد دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون في سبتمبر، وسون هيونج مين من توتنام في أكتوبر.

وبشكل عام فإن أكثر من توج بالجائزة عبر تاريخها هو مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بواقع 7 مرات.