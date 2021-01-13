سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:44

كتب : إسلام مجدي

مصطفى محمد

كشف جون لوك بازين مدير التعاقدات في سانت إيتيان ورئيس الكشافين كذلك عن توقف المفاوضات بين ناديه والزمالك بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

وقال مدير التعاقدات في سانت إيتيان لـFilGoal.com: "قيمة الأموال المطلوبة لم تتغير، لكن من المهم تقدير الوضع الحالي لعالم كرة القدم في ظل الوباء المنتشر".

وواصل "المفاوضات توقفت لكن من طرف الزمالك".

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وتابع "الزمالك كان قد وافق في البداية على طريقة لجدولة قيمة الصفقة وعملية البيع، لكن بعد ذلك تراجع بعد الاتفاق،"هذا هو الوضع، وباقي التفاصيل سرية".

وأكمل جون لوك بازين حديثه "كنا قد توصلنا لاتفاق لضم مصطفى محمد بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف".

وأضاف "اللاعب سألنا عن المدرب كلود بويل، واقتنع بما سيقدمه له وما سيمنحه الانضمام لنا من دفعة للأمام لكي يلعب في الدوري الإنجليزي مستقبلا".

وأتم "موقف المفاوضات الحالي؟ متوقفة الآن".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الزمالك طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

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