تشكيل أرسنال – أوباميانج ولاكازيت يقودان المدفعجية ضد كريستال بالاس

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

لاكازيت يحتفل بهدف أرسنال الثاني في وست بروميتش

يقود بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس اليوم الخميس.

ويستضيف أرسنال منافسه بالاس في ملعب الإمارات في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب محمد النني عن التواجد في قائمة المباراة.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: ميتلايند نايلز- ديفيد لويز- روب هولدنج- هيكتور بيلليرين

في الوسط الدفاعي: جرانيت جاكا- داني سيبايوس

في الوسط الهجومي: بيير إيمريك أوباميانج- إيميلي سميث روي- بوكايو ساكا

في الهجوم: أليكساندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز الـ11 برصيد 23 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يأتي كريستال بالاس المركز الـ13 بـ22 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

أرسنال كريستال بالاس
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