لاعبا سيتي السابقين ينهالان بالإشادة على محرز: غير متوقع ولا أحب مواجهته

انهال لاعبا مانشستر سيتي السابقين بول ديكوف ومايكل براون لاعبا مانشستر سيتي السابقين بالإشادة على رياض محرز جناح الفريق الحالي.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وسجل محرز خمسة أهداف وصنع اثنين مع سيتي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة شارك فيها في كل البطولات مع الفريق.

وقال ديكوف لموقع سيتي الرسمي: "نعرف جميعا حب محرز للعب في الناحية اليمنى، لن أقول إنه كان متوقعا في طريقة لعبه لأنه موهبة رائعة، ولكنه كان يعتمد كثيرا على التوغل لعمق الملعب على قدمه اليسرى".

واستدرك "لكنه الآن يجعل المدافعين يفكرون كثيرا لأنه يستطيع التوغل للعمق على قدمه اليمنى، وأحيانا يركض كثيرا بالكرة".

وواصل "التمريرة لكيفن دي بروين ضد برمنجام حينما سجل بيرناردو سيلفا هدفه الثاني كانت تمريرة من طراز عالمي".

وأضاف مهاجم سيتي السابق "محرز يمتلك كل شيء عندما يلعب وهناك ابتسامة على وجهه ويحصل على مساحة في الملعب يستطيع فيها التعبير عن نفسه يصبح لاعبا من طراز عالمي".

فميا تحدث مايكل براون عن اللاعب الجزائري قائلا: "في المساحات الصغيرة هو لاعب عظيم، وإن أتيحت المساحة أمامه فيستطيع التوغل على قدمه اليسرى أو اليمنى، وحينما يصبح في منطقة الجزاء لا تستطيع الاقتراب منه لمهارته".

وأتم براون "لا أحب اللعب ضد محرز، فهو لديه إمكانيات كبيرة وأحيانا لا يمكن مواجهته".