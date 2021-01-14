آس: توريرا قد يعود لأرسنال في يناير.. و5 أندية ترغب في ضمه

الخميس، 14 يناير 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

لوكاس توريرا

يبدو أن مستقبل لوكاس توريرا لاعب أرسنال المعار لنادي أتليتكو مدريد لن يكون مع النادي الإسباني بات محل شك، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن توريرا لا يحصل على وقت المشاركة الكافي وبالتالي سيعود إلى فريقه، أرسنال.

وتسعى أندية تورينو وفيورنتينا ولاتسيو للحصول على خدماته ومنحه الوقت الكافي للمشاركة، وفقا لتقرير "أس".

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وأشار التقرير إلى أن فالنسيا يرغب كذلك في ضم توريرا، وقد يستعمل وساطة إيدو جاسبر المدير التقني لأرسنال لكي يتدخل لإقناع اللاعب بالانضمام إليه.

ولا يعد فالنسيا هو النادي الإسباني الوحيد الذي يسعى لضم توريرا صاحب الـ24 عاما، بل إشبيلية كذلك، خاصة وأن اللاعب يحب مونشي المدير الرياضي كثيرا.

وانضم توريرا إلى أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وشارك توريرا خلال الموسم الجاري مع أتليتكو مدريد في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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