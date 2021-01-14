انتهت في الدوري - الجونة (2) - (0) الاتحاد.. أصحاب الأرض لا يُهزمون حتى الآن
الخميس، 14 يناير 2021 - 16:41
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الجونة والاتحاد اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بانتصار الجونة بهدفين دون رد.
ق89: جووول قاااتل للجونة برأسية من إسلام رشدي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد.
ق32: جووول الجونة يسجل الهدف الأول عن طريق كريم الطيب.
انطلاق المباراة.
المباراة تنطلق بعد قليل في تمام الخامسة مساء.