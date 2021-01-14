فيرون يعلن: إستوديانتس توصل "لاتفاق عام" مع سيتي لضم ميسي الصغير

الخميس، 14 يناير 2021 - 16:10

كتب : FilGoal

داريو سارمينتو

قال خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي إستوديانتس إن فريقه توصل لاتفاق عام مع مانشستر سيتي ليضم الأخير لاعبه الشاب داريو سارمينتو. وذلك حسبما نشرت صحيفة "صن" البريطانية.

وصرح فيرون: "النادي سيتأكد من تلقي مقدار مهم من المال".

فيما تحدث نائبه مارتن جوروستيجي قائلا: "توصلنا لاتفاق عام لانتقال اللاعب إلى سيتي". ليوافقه فيرون.

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وتابع فيرون الحديث "هناك سعر ثابت".

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن سعر داريو يقدر بـ10 ملايين جنيه إسترليني أو أقل.

وأتم فيرون: "بقية تفاصيل الصفقة المادية تعتمد على عدد من العوامل، إن تمت الصفقة سيكون هذا كل شيء حتى الآن".

صاحب الـ17 عاما انضم للفريق الأول في إستوديانتس خلال صيف 2019، وكانت بعض التقارير الصحفية في الأرجنتين وإنجلترا وصفته بـ"ميسي الصغير".

ويجيد داريو اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم.

وشارك سارمينتو خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات وصنع خلالها هدفا.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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