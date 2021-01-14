ذا أثليتك: مدير الكرة في رابطة الدوري الإنجليزي يقترب من الانضمام إلى أرسنال

يستعد ريتشارد جارليك مدير الكرة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتولي منصب مدير الكرة بنادي أرسنال، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن جارليك سيتولى المنصب خلال العام الجاري، وسيخلف هوس فهمي، وسيعمل عن قرب مع إيدو جاسبر المدير التقني.

ويأتي اختياره للعمل في أرسنال لمعرفته القانونية، خاصة وأن النادي اللندني أراد هذه الصفة بالتحديد.

ويتولى جارليك منصب مدير الكرة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن خلال هذا المنصب، يشرف على عمليات كرة القدم والعلاقات وتطوير الشباب والتدريب وتعليم اللاعبين الصغار.

وعمل جارليك في وقت سابق كمدير لإدارة كرة القدم في نادي وست بروميتش ألبيون وقبل ذلك عمل في عدد من القطاعات القانونية.

وقبل انتقاله للعمل في كرة القدم، كان يعمل كمحام مؤهل ومتخصص في قانون الرياضة.