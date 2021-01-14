انتهت في الدوري - غزل المحلة (1) (1) أسوان
الخميس، 14 يناير 2021 - 13:58
كتب : FilGoal
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نهاية اللقاء
ق 87: عمرو الحلواني ينفذ كرة ثابتة سجلها محمد العشري هدف التعادل برأسية متقنة.
ق 77: خالد كساب يسجل هدف اللقاء الأول من عرضية خالد الأخميمي.
ق 67: عبده يحيى يسدد كرة من الجهة اليسرى تمر بجوار القائم لمرمى أسوان.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: خروج هاني عادل لاعب غزل المحلة بسبب الإصابة ونزول محمد سامي.
بداية اللقاء
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