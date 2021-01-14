رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون والتي كان من المفترض إقامتها يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك القرار بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بين صفوف فريق أستون فيلا ما تسبب في غلق مركز تدريبات النادي.

وكانت الرابطة قد أجلت مباراة أستون فيلا ضد توتنام كذلك بسبب الوضع الحالي للفريق.

وطلب نادي أستون فيلا في وقت سابق من الرابطة تأجيل مباراته يوم الأحد ضد إيفرتون لأن "الوضع لم يتحسن بعد" في النادي، وهو ما وافقت عليه الرابطة.

كما قررت رابطة الدوري أن تقام مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد والتي كان من المفترض أن تلعب يوم 4 ديسمبر الماضي، لتصبح يوم 23 يناير المقبل.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتعزيز بروتوكول كوفيد 19 الخاص بها، بجانب إعادة فحص الفرق مرتين أسبوعيان وجعل تلك الفحوصات أولوية وتم تطبيق البروتوكول بشكل عاجل خلال الأسبوع الماضي.