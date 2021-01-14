رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بسبب كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

أستون فيلا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون والتي كان من المفترض إقامتها يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك القرار بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بين صفوف فريق أستون فيلا ما تسبب في غلق مركز تدريبات النادي.

وكانت الرابطة قد أجلت مباراة أستون فيلا ضد توتنام كذلك بسبب الوضع الحالي للفريق.

أخبار متعلقة
تيليجراف: أستون فيلا يطلب تأجيل لقاء إيفرتون بسبب فيروس كورونا توتنام يواجه فولام بدلا من أستون فيلا.. وترحيل مباراة تشيلسي وتغييرات أخرى مدرب شباب أستون فيلا: لم أعلم عن مواجهة ليفربول سوى الخميس.. وتبديلات كلوب تظهر ما فعلناه

وطلب نادي أستون فيلا في وقت سابق من الرابطة تأجيل مباراته يوم الأحد ضد إيفرتون لأن "الوضع لم يتحسن بعد" في النادي، وهو ما وافقت عليه الرابطة.

كما قررت رابطة الدوري أن تقام مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد والتي كان من المفترض أن تلعب يوم 4 ديسمبر الماضي، لتصبح يوم 23 يناير المقبل.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتعزيز بروتوكول كوفيد 19 الخاص بها، بجانب إعادة فحص الفرق مرتين أسبوعيان وجعل تلك الفحوصات أولوية وتم تطبيق البروتوكول بشكل عاجل خلال الأسبوع الماضي.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تير شتيجن: لم أدرس مواقع تسديد لاعبو سوسيداد لضربات الجزاء كثيرا 8 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تجتمع بقادة الفرق ومدربيها بسبب "خرق برتوكول كوفيد 19" 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) أسوان.. بداية اللقاء 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أسامة جلال يقترب من الزمالك ساعة | ميركاتو
الألومنيوم يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع "بنزيمة الصعيد" ساعة | الدوري المصري
كورييري ديلا سيرا: ميلان يقترب من ضم ميتي ساعة | الدوري الإيطالي
الإفراج عن جماهير الإسماعيلي المحتجزة بكفالة ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك