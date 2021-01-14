بوكيتينو بعد لقبه الأول مع باريس: إنها البداية

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يتطلع ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان لمزيد من التتويجات بعدما ناله لقبه الأول مع الفريق يوم الأربعاء بالتغلب على مارسيليا بنتيجة 2-1 في كأس السوبر الفرنسي.

وتوج الأرجنتيني بأول لقب له كمدرب، بعد قيادته للنادي الباريسي لثلاث مباريات فقط.

وقال لاعب باريس السابق في تصريحات صحفية بعد المباراة:"إنها البداية".

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وواصل "نؤمن أنه مع الوقت والعمل، نستطيع تطبيق أفكارنا والتطور بسبب الجودة التي نمتلكها".

وأتم المدرب الأسبق لتوتنام "لدينا وقت قليل للتدرب لكن اللاعبين يستحقون اللقب والإشادة، تأقلموا سريعا لمتطلباتي".

المدير الفني الأسبق لإسبانيل وساوثامبتون خلف الألماني توخيل في مقعد الرجل الأول في فريق باريس.

وبلقب السوبر، أكمل باريس الرباعية المحلية لموسم 2019-2020 ليواصل هيمنته على الكرة الفرنسية.

وخسر باريس نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وتنتظره مواجهة قوية ضد برشلونة في ثمن نهائي النسخة الحالية في فبراير المقبل.

ويواجه باريس منافسة قوية على لقب الدوري في الموسم الحالي، يحتل حاليا وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر ليون.

ويحل الفريق ضيفا على أنجيه يوم السبت في الجولة 20 من الدوري.

بوكيتينو باريس سان جيرمان
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