مدرب فولام: لا أدين بالاعتذار لـ مورينيو

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

سكوت باركر مدرب فولام

رفض سكوت باركر المدير الفني لـ فولام الاعتذار لـ جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام.

وخطف فولام نقطة التعادل مع ملعب الديوك اللندنية في مباراة انتهت 1-1، بعدما تأجلت المباراة قبل إقامتها بساعات يوم 30 ديسمبر الماضي بسبب إصابة عددا من لاعبي فولام بفيروس كورونا.

وكان مقررا أن يلتقي أمس توتنام بأستون فيلا لكن إصابات الفريق الأخير بكورونا ألغت المباراة وحولت وجهة الديوك لمواجهة فولام.

أخبار متعلقة
مورينيو: مرة أخرى استقبلنا هدفا غير مقبول.. لم نقتل المباراة تعثر جديد لمورينيو.. توتنام يتعادل مع فولام مدرب فولام: تغيير مواعيد المباريات فضيحة.. هل كان هذا ليحدث مع فريق ينافس على اللقب؟ توتنام يواجه فولام بدلا من أستون فيلا.. وترحيل مباراة تشيلسي وتغييرات أخرى

وقال باركر بعد المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا أدين بالاعتذار لـ مورينيو، النادي لا يدين بالاعتذار لأحد".

وأضاف "يمكنك الحديث من الخارج والناس بإمكانهم رؤية ما يريدون، كان هناك لاعبان فقط في الملعب تدربا قبل المباراة بيوم واحد بعد تعافيهم من كورونا".

وأكمل "لدي لاعبين تدربوا فقط 3 أو 4 أيام، الأمر فقط يعود إلى تحديد المباراة قبلها بيومين من أجل التحضير لها، وأتفهم ذلك".

وأردف "منذ 16 يوما المباراة تأجلت بسبب وجود 10 حالات إيجابية، ويوم الإثنين الماضي قيل لنا أننا سنخوض المباراة هذا هو الأمر".

وواصل "الناس تتفهم ما نمر به، نحن منفتحون من أجل سلامة الآخرون أيضا".

وأتم "جئنا المباراة لهدف بعد يومين من العمل الجاد، في النهاية عدنا بنتيجة جيدة".

وتعثر فريق المدرب جوزيه مورينيو مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السادس بجدول الترتيب.

بينما وصل فولام إلى النقطة 12 في المركز الـ18.

فولام توتنام سكوت باركر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب فولام: لا أدين بالاعتذار لـ مورينيو 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: مرة أخرى استقبلنا هدفا غير مقبول.. لم نقتل المباراة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو وردة: كل شيء يحدث لسبب.. وسنقاتل في كل مباراة من الآن 25 دقيقة | المحترفون
بيرلو: جعلنا الحياة صعبة على أنفسنا أمام جنوى لكن المهم الفوز 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركينوس: توخيل طورني.. وبوكيتينو استثنائي 36 دقيقة | الدوري الفرنسي
سكاي: أرسنال يريد حارس برشلونة 50 دقيقة | ميركاتو
باتو: يمكنني اللعب بجوار إبرا 57 دقيقة | ميركاتو
مونديال اليد – حارس أيسلندا لـ في الجول: لدينا فريق شاب.. وأعرف هؤلاء من منتخب مصر ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك