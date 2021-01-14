مدرب فولام: لا أدين بالاعتذار لـ مورينيو

رفض سكوت باركر المدير الفني لـ فولام الاعتذار لـ جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام.

وخطف فولام نقطة التعادل مع ملعب الديوك اللندنية في مباراة انتهت 1-1، بعدما تأجلت المباراة قبل إقامتها بساعات يوم 30 ديسمبر الماضي بسبب إصابة عددا من لاعبي فولام بفيروس كورونا.

وكان مقررا أن يلتقي أمس توتنام بأستون فيلا لكن إصابات الفريق الأخير بكورونا ألغت المباراة وحولت وجهة الديوك لمواجهة فولام.

وقال باركر بعد المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا أدين بالاعتذار لـ مورينيو، النادي لا يدين بالاعتذار لأحد".

وأضاف "يمكنك الحديث من الخارج والناس بإمكانهم رؤية ما يريدون، كان هناك لاعبان فقط في الملعب تدربا قبل المباراة بيوم واحد بعد تعافيهم من كورونا".

وأكمل "لدي لاعبين تدربوا فقط 3 أو 4 أيام، الأمر فقط يعود إلى تحديد المباراة قبلها بيومين من أجل التحضير لها، وأتفهم ذلك".

وأردف "منذ 16 يوما المباراة تأجلت بسبب وجود 10 حالات إيجابية، ويوم الإثنين الماضي قيل لنا أننا سنخوض المباراة هذا هو الأمر".

وواصل "الناس تتفهم ما نمر به، نحن منفتحون من أجل سلامة الآخرون أيضا".

وأتم "جئنا المباراة لهدف بعد يومين من العمل الجاد، في النهاية عدنا بنتيجة جيدة".

وتعثر فريق المدرب جوزيه مورينيو مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السادس بجدول الترتيب.

بينما وصل فولام إلى النقطة 12 في المركز الـ18.