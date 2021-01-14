مورينيو: مرة أخرى استقبلنا هدفا غير مقبول.. لم نقتل المباراة

أبدى جوزيه مورينيو مدرب توتنام استياءه من تعادل فريقه ضد ضيفه فولام بهدف لمثله يوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب البرتغالي عن سخطه من أخطاء وصفها بالمتكررة، كلفت فريقه فقدان نقطتين جديدتين في سباق الدوري ليصبح سادسا في الترتيب ويبتعد بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وقال مورينيو لـAmazon Prime:"مرة أخرى استقبلنا هدفا كان يمكن تجنبه. فولام كان يخسر، حاول، لكن هوجو لوريس (حارس توتنام) لم يتصد لأي فرص خطيرة، لم نقتل المباراة".

وواصل المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد "أتيحت لنا فرص كثيرة لقتل المباراة. في مواقف أخرى، خاصة في المباريات الخارجية، نفوز، لكننا لا نطمح للتسجيل مرة أخرى وقتل المباراة. هناك أخطاء فردية، لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

ونفى مورينيو أن يكون ناديه يخطط للتحرك سريعا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد فوزه في لقاء وحيد وخسارته مرتين في آخر 6 مواجهات بالدوري.

وأتم ردا على سؤال بشأن السعي لانتداب لاعبين جدد "لا، لا أتوقع دخولنا السوق".

ويحل فريق سبيرز ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأحد وبعد 6 أيام يواجه مضيفه ويكمب وندررز في الدور الرابع من كأس الاتحاد.

ثم يستضيف ليفربول في قمة مرتقبة في 28 يناير الجاري.