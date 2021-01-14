في الجول يكشف تفاصيل إعداد الأهلي لكأس العالم للأندية.. القائمة المتوقعة وحيرة

يبدأ الأهلي اليوم الخميس ورش العمل للإعداد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم للأندية 2020 من الأول من شهر فبراير المقبل وحتى الـ11 من الشهر ذاته.

فما هي تفاصيل إعداد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية وما هي القائمة المتوقعة؟ FilGoal.com يكشف.

سيبدأ الأهلي في الدخول في ورش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة لمعرفة كل شيء يتعلق بمشاركة الفريق.

سيمثل الأهلي في تلك الورش التي تقام عبر الكونفرانس كل من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للبعثة، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وجمال جبر مدير الإعلام، ومحمد شوقي رئيس اللجنة الطبية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي سفر بعثة الفريق إلى الدوحة عبر طائرة خاصة، مع تجهيز زي خاص للفريق للسفر به.

وستدخل بعثة الأهلي فقاعة طبية فور الوصول لقطر ولن يخرج أي فرد من البعثة للخارج أو يدخل لهم أي شخص تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وتشير المعلومات المبدئية إلى أنه لن يكون هناك حضور جماهيري من خارج قطر وسيُسمح للجمهور داخلها بحضور المباريات بنسبة 30% من سعة الملعب.

وطلب فيفا من الأهلي الحصول على ملف كامل به كل المعلومات الطبية عن كل لاعب.

ومن المقرر أن تضم قائمة الأهلي 23 لاعبا وفقا للوائح البطولة واليوم الأخير لإرسالها هو الـ22 من شهر يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن القائمة المتوقعة التي سوف يسافر بها الأهلي لخوض منافسات البطولة تشهد حيرة في عدة أسماء.

تتمثل تلك الحيرة حول كل من محمود وحيد، وسعد سمير ورامي ربيعة، وصلاح محسن وجونيور أجايي.

فمن بين الخماسي المذكور من المقرر أن يضم الأهلي لقائمته لاعبين فقط ليكتمل عقد الـ23 لاعبا.

ويعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على علي معلول في الرواق الأيسر ولا يشارك محمود وحيد سوى قليلا.

أما في قلب الدفاع فهناك مفاضلة بين سعد سمير ورامي ربيعة.

فيما هناك مفاضلة بين صلاح محسن وجونيور أجايي، إذ أن الأول مرشح للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الجارية على سبيل الإعارة، فيما يعاني الثاني من إصابة في الكاحل منذ شهر ديسمبر الماضي ويواصل التأهيل حاليا.

وسينضم للقائمة المتوقعة اسمين من الخمسة الذين تم ذكرهم.

وقائمة الأهلي هي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام"- محمد هاني- علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- ياسر إبراهيم

في الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق- وليد سليمان- محمد مجدي "أفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا"- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف- والتر بواليا- مروان محسن

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام إرسال قائمته لمونديال الأندية لفيفا والتي تضم 35 لاعبا ويتعين عليه تقليصها لـ23 لاعبا. (طالع التفاصيل)