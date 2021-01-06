الأهلي يعلن عبر في الجول إرسال قائمته المبدئية لـ كأس العالم للأندية

أرسل النادي الأهلي، قائمته المبدئية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "أرسلنا قائمة مبدئية للأهلي لكأس العالم للأندية مكونة من 35 لاعبا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فقد شهدت القائمة ضم اسم والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد. (طالع التفاصيل)

وسيكون على الأهلي تقليص قائمته إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر بالفترة من 1 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته.

وتقام القرعة في الـ19 من شهر يناير الجاري في مقر فيفا في العاصمة السويسرية زيوريخ.