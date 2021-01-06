الأهلي يعلن عبر في الجول إرسال قائمته المبدئية لـ كأس العالم للأندية

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 22:18

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي بطل إفريقيا 2020

أرسل النادي الأهلي، قائمته المبدئية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "أرسلنا قائمة مبدئية للأهلي لكأس العالم للأندية مكونة من 35 لاعبا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فقد شهدت القائمة ضم اسم والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد. (طالع التفاصيل)

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وسيكون على الأهلي تقليص قائمته إلى 23 لاعبا قبل انطلاق البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر بالفترة من 1 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته.

وتقام القرعة في الـ19 من شهر يناير الجاري في مقر فيفا في العاصمة السويسرية زيوريخ.

كأس العالم للأندية الأهلي
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