الجونة يضم خليفة بواليا

الخميس، 14 يناير 2021 - 01:23

كتب : FilGoal

إدريس مبومبو - الجونة

أعلن نادي الجونة ضم الكونغولي إدريس مبومبو قادما من صفوف نكانا الزامبي لمدة 3 مواسم ونصف.

انضمام مبومبو يأتي لتعويض رحيل والتر بواليا إلى صفوف الأهلي في بداية العام الجاري.

وبدأ إدريس البالغ 24 عاما مسيرته مع فريق كابوي وراريرز الزامبي وسجل 22 هدفا قادته إلى الانضمام لصفوف زيسكو يونايتد.

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وسبق له أن لعب أمام الأهلي في نسخة 2016 لمدة 25 دقيقة كبديل.

وفي موسم 2017-18 انضم لصفوف الشباب السعودي وأعير إلى نكانا الزامبي ومن ثم الهلال السوداني الموسم قبل الماضي.

ورُشح هدفه في شباك نكانا لنسخة 2019 في الكونفدرالية بمقصية مزدوجة لجائزة أفضل هدف في 2019 لقارة إفريقيا من "كاف".

وعاد مبومبو لصفوف نكاكا مرة أخرى الموسم الجاري وسجل هدفا في الأدوار التمهيدية في 4 مباريات لدوري أبطال إفريقيا.

إدريس مبومبو الجونة في الدوري
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