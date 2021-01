الجونة يضم خليفة بواليا

المهاجم الكونجولي ادريس امبومبو ينضم لنادي الجونة رسمياً لثلاثة مواسم ونصف 💣💥

Congolese striker Idris Ilunga Mbombo joins El Gouna FC from Nkana FC of Zambia on a three-and-a-half-year deal 💣💥#TheGounies pic.twitter.com/wnqtr0mYp6