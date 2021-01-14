الجونة يضم خليفة بواليا

أعلن نادي الجونة ضم الكونغولي إدريس مبومبو قادما من صفوف نكانا الزامبي لمدة 3 مواسم ونصف.

انضمام مبومبو يأتي لتعويض رحيل والتر بواليا إلى صفوف الأهلي في بداية العام الجاري.

وبدأ إدريس البالغ 24 عاما مسيرته مع فريق كابوي وراريرز الزامبي وسجل 22 هدفا قادته إلى الانضمام لصفوف زيسكو يونايتد.

المهاجم الكونجولي ادريس امبومبو ينضم لنادي الجونة رسمياً لثلاثة مواسم ونصف 💣💥 Congolese striker Idris Ilunga Mbombo joins El Gouna FC from Nkana FC of Zambia on a three-and-a-half-year deal 💣💥#TheGounies pic.twitter.com/wnqtr0mYp6 — El Gouna FC (@GounaFC) January 13, 2021

وسبق له أن لعب أمام الأهلي في نسخة 2016 لمدة 25 دقيقة كبديل.

وفي موسم 2017-18 انضم لصفوف الشباب السعودي وأعير إلى نكانا الزامبي ومن ثم الهلال السوداني الموسم قبل الماضي.

ورُشح هدفه في شباك نكانا لنسخة 2019 في الكونفدرالية بمقصية مزدوجة لجائزة أفضل هدف في 2019 لقارة إفريقيا من "كاف".

وعاد مبومبو لصفوف نكاكا مرة أخرى الموسم الجاري وسجل هدفا في الأدوار التمهيدية في 4 مباريات لدوري أبطال إفريقيا.