تعثر جديد لمورينيو.. توتنام يتعادل مع فولام

تعادل فريق توتنام مع ضيفه فولام بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وتعثر فريق المدرب جوزيه مورينيو مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السادس بجدول الترتيب.

بينما وصل فولام إلى النقطة 12 في المركز الـ18.

تقدم توتنام في الدقيقة 25 بهدف سجله نجم الفريق هاري كين من عرضية للظهير الأيسر سيرجيو رجيليون.

ولكن في الدقيقة 74 نجم فولام في تسجيل التعادل برأسية رائعة من المهاجم إيفان كافاييرو.

وظل توتنام في الدقائق الأخيرة يحاول تسجيل هدف الفوز، لكن كل المحاولات انتهت دون تغيير في النتيجة أمام دفاع وحارس فولام.

التعادل هو السادس لتوتنام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات و3 هزائم.