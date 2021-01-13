الزمالك لـ في الجول: سانت إيتيان لم يرد على طلبنا.. ومفاوضات قد تعيق إتمام الصفقة

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 23:31

كتب : بسام أبو بكر

مصطفى محمد - أحمد سامي - الزمالك - بيراميدز

كشف هشام إبراهيم نائب اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عن وجود معوقات لإتمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وكان سانت إيتيان قد أوضح لـ FilGoal.com أن الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن المهاجم الشاب. (طالع التفاصيل)

وقال هشام لـ FilGoal.com: "سانت إيتيان لم يرد علي طلبات الزمالك بشكل رسمي".

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وأضاف "لكن هناك مفاوضات حدثت قد تعوق تفكير إدارة النادي في الاستغناء عن مصطفي محمد".

وأكمل "لن نحصل على قيمة انتقال مصطفى محمد على قسطين نهائيا، سانت إيتيان يريد دفع مليوني ونصف في الوقت الحالي ، ومثلهم العام المقبل 2022، والتفكير في هذا الأمر مستحيل".

وأوضح "لأننا نبيع لاعبا كبيرا ذو إمكانيات هائلة وأحد نجوم النادي ومصر، فكيف تخطرني بدفع قيمة الصفقة على قسطين".

وأردف "نحن نريد بيع اللاعب للاستفادة المادية وبناءً عليه لا يمكن بيعه إلا قبل الحصول على المقابل المادي كاملا".

وأتم "هناك اختلاف آخر في بند نسبة البيع".

كشف هشام إبراهيم نائب اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عن وجود معوقات لإتمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وكان سانت إيتيان قد أوضح لـ FilGoal.com أن الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن المهاجم الشاب. (طالع التفاصيل)

وقال هشام لـ FilGoal.com: "سانت إيتيان لم يرد علي طلبات الزمالك بشكل رسمي".

وأضاف "لكن هناك مفاوضات حدثت قد تعوق تفكير إدارة النادي في الاستغناء عن مصطفي محمد".

وأكمل "لن نحصل على قيمة انتقال مصطفى محمد على قسطين نهائيا، سانت إيتيان يريد دفع مليوني ونصف في الوقت الحالي ، ومثلهم العام المقبل 2022، والتفكير في هذا الأمر مستحيل".

وأوضح "لأننا نبيع لاعبا كبيرا ذو إمكانيات هائلة وأحد نجوم النادي ومصر، فكيف تخطرني بدفع قيمة الصفقة على قسطين".

وأردف "نحن نريد بيع اللاعب للاستفادة المادية وبناءً عليه لا يمكن بيعه إلا قبل الحصول على المقابل المادي كاملا".

وأتم "هناك اختلاف آخر في بند نسبة البيع".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الزمالك طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

مصطفى محمد سانت إيتيان الزمالك
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