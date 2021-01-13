سولشاير: هذا هو أفضل توقيت لملاقاة ليفربول

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن التوقيت الحالي هو الأنسب لملاقاة ليفربول منافسه في قمة الدوري الإنجليزي بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه فريقه.

يونايتد انفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على بيرنلي في مباراة مؤجلة بهدف بول بوجبا، ليبتعد عن ليفربول بفارق 3 نقاط، قبل مواجهة يوم الأحد المرتقبة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تحصل على 3 نقاط في الدوري الإنجليزي، فهذا يجعلك تبتسم دائمًا. لقد كانت 3 نقاط جاءت بشق الأنفس".

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وأضاف المدرب النرويجي "من الرائع أن نكون في الصدارة، بالطبع نحن نعلم أننا ذاهبون إلى ملاقاة حامل اللقب".

وأكمل "لقد أمضى فريق ليفربول ثلاثة مواسم ونصف لا تصدق لذلك نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، لكننا على أتم استعداد".

وأتم "لا يوجد وقت أفضل من ذلك لمواجهة ليفربول لأننا في حالة جيدة ومتعطشون للانتصارات".

مانشستر يونايتد عاد إلى صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013 حينما توج باللقب الـ20 آنذاك في تاريخه.

وحل يونايتد ضيفا على بيرنلي لملاقاته في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بول بوجبا بتسديدة قوية بيمناه على الطائر في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يتصدر يونايتد الدوري منفردا بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد في ملعب أنفيلد.

مواجهة يبحث فيها يونايتد عن فوز لم يتحقق على ليفربول منذ مارس 2018.

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد
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