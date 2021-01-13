تعادل مصري في الأراضي اليونانية

شهدت المواجهة المصرية في الأراضي اليونانية تعادل باوك الذي يضم عمرو وردة مع أولمبياكوس الذي يضم أحمد حسن "كوكا".

وحل أولمبياكوس ضيفا على باوك ضمن الجولة السادسة من الدوري اليوناني، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ولعب وردة المباراة كاملة، بينما شارك كوكا كبديل في الدقيقة 71.

المباراة هي الثانية لكوكا بعد شفائه من فيروس كورونا الذي أبعده عن الملاعب لأكثر من 50 يوما.

بينما عاد وردة إلى صفوف باوك بعد إعارته في النصف الأول من الموسم مع فريق فولوس.

النقطة رفعت رصيد أولمبياكوس إلى الرقم 44 في صدارة جدول المسابقة.

بينما رفع باوك رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.