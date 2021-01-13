كونتي: تأهلنا مستحق وهذا هو أفضل فريق لـ إنتر صنعته باختياراتي

أصر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر على استحقاق الفريق للتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا.

إنتر تفوق على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16، وحجز مقعدا لمواجهة ميلان في ربع النهائي.

وقال كونتي لقناة إنتر عقب اللقاء: "التأهل مستحق، كان من الممكن أن يتحقق في وقت المباراة الأصلي لأننا حصلنا على الفرص التي تقودنا للفوز".

وأضاف "اللاعبون قدموا أداءً جيدا، لعبنا 120 دقيقة بأسلوب جيد وحدة وتنظيم، أنا راضٍ وسعيد للاعبين الذين شاركوا بعد غياب منذ فترة مثل ألكسندر كولاروف وأندريا رانوكيا، أثبتوا مدى اهتمامهم بالفريق".

وأكمل كونتي "هذا هو أفضل فريق لإنتر صنعته باختياراتي، أشرف حكيمي كان مريضا بالحمى أمس، واليوم وضعت تشكيلا قويا فاز بالمباراة وقدم ردا قويا على الجميع".

وردا على هل يتأثر أداء الفريق بعد الوصول لأشواط إضافية قبل لقاء يوفنتوس في الدوري، أجاب: "الفوز في ملعب صعب مثل فيورنتينا يعطيك دافعا ويشحن بطارياتك، هؤلاء اللاعبون فازوا بـ 8 مباريات من آخر 11، تعادلنا مع روما وخسرنا من سامبدوريا، ونرى أن هذا غير كافيا".

وأتم "من المهم أن نتأهل وأن نضخ طاقة صافية في الفريق".

إنتر سيواجه يوفنتوس يوم الأحد في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وسيواجه ميلان يوم 27 يناير المقبل على ملعب سان سيرو في دور ربع النهائي للمرة الـ 25 في تاريخ مواجهات الغريمين بكأس إيطاليا.